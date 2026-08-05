La generación de riqueza de las empresas de la Costa da Morte supera los 586 millones de euros

Imagen de la pasada feria de empleo organizada en Carballo por la Cámara Mar Casal

La capacidad de generación de riqueza de las empresas de la Costa da Morte supera los 586 millones de euros, según refleja el Informe Ardán, elaborado por la Zona Franca de Vigo. En su edición de 2026, con datos relativos a 2024 y en base a 42.346 firmas gallegas, Ardán recoge que el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas alcanzó los 586,49 millones de euros de valor añadido bruto (VAB). Además, las 1.589 empresas analizadas en la zona sumaron una cifra de negocio de 2.253,28 millones de euros.

El VAB es el indicador que permite medir la riqueza que genera cada comarca, ya que a la hora de hacer un análisis estratégico de sus empresas presta atención no solo al entorno sectorial de las mismas (proveedores, competidores y clientes) para obtener ventajas competitivas, sino también a las infraestructuras y equipamientos básicos, el sistema educativo y de formación de los recursos humanos, la investigación y el desarrollo para la innovación o marco jurídico.

Cuando estalló la crisis de 2008, la Costa da Morte generaba un VAB de 270,3 millones de euros. En los peores años de la crisis, esta cifra se redujo hasta los 204 millones, para ir posteriormente aumentado. En el Informe Ardán 2026 la cifra alcanza los 586,49 millones de euros, superando en más de 49 millones los datos del Ardán 2025.

Bergantiños, en el top-15

La mayor parte de este valor procede de la comarca de Bergantiños que, tras nueve años consecutivos situándose como la decimotercera de Galicia que más riqueza genera, suma ya dos años en la duodécima posición. Bergantiños se ha consolidado en la última década en el top-15 autonómico. Se sitúa por detrás de las áreas de A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol, O Salnés, Betanzos, Barbanza y O Morrazo.

Según el informe Ardán 2026, el VAB de la comarca es de 391,42 millones de euros, (29,3 millones más que un año atrás) en base al análisis de 942 empresas y unos ingresos de 1.610,81 millones de euros. La comarca experimentó un descenso continuo de su VAB entre los años 2008 y 2013 –correspondientes a la crisis económica–, para iniciar en 2014 una recuperación que se mantiene en la actualidad.

El motor industrial de la comarca está en el polígono de Carballo, reforzado por el de A Laracha. Además, Bergantiños es la novena comarca gallega en número de empresas y la onceava en empleo.

En lo que respecta a los ingresos, las cuatro comarcas de la Costa da Morte registraron 2.253,28 millones de euros, de los que el 71% corresponden a Bergantiños. Estos ingresos suponen, además, el 1,6% del total gallego.

Las demás comarcas

La segunda comarca de la Costa da Morte mejor posicionada en el ránking autonómico de generación de riqueza es Xallas. Las 219 empresas analizadas en el informe Ardán registraron unos ingresos de 262,59 millones de euros y un VAB de 82,91 millones, situándose como la 29ª área gallega que más riqueza produce.

El puesto 32º es para Soneira (escala dos con respecto al anterior Informe Ardán), con 249,88 millones de ingresos y 68,03 millones de VAB en base al análisis de 219 empresas.

Finalmente, el puesto 38 (uno más) es para Fisterra, con 130 millones de euros en ingresos y un VAB de 44,13 millones de euros procedentes de 209 empresas.