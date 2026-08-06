Casi 91.000 personas descubrieron ya cómo se gestionan los residuos en Sogama

Explicaciones sobre la maqueta del complejo medioambiental de Cerceda Cedida

El programa de visitas al Complejo Medioambiental de Sogama, en Cerceda, continúa consolidándose como una de las principales herramientas de educación ambiental de Galicia. Cerca de 91.000 personas han recorrido ya las instalaciones para conocer de primera mano el tratamiento que reciben los residuos generados en los 304 concellos adheridos al sistema.

Así se desprende del balance correspondiente al curso 2025-2026 facilitado por Sogama, elaborado a partir de los cuestionarios anónimos y voluntarios cumplimentados por los visitantes, que reflejan un elevado grado de satisfacción con la experiencia y destacan tanto el valor didáctico del recorrido como la organización del programa.

Los responsables de los distintos grupos califican la visita como una actividad “enriquecedora, interesante, dinámica e moi proveitosa”, mostrando además su intención de repetirla con nuevos participantes. Entre los aspectos mejor valorados figuran la modernidad de las instalaciones, la aplicación de tecnologías avanzadas, la transparencia en la gestión y los recursos educativos empleados durante el recorrido.

Durante el último curso participaron en el programa delegaciones procedentes de Panamá, Turquía, Macedonia y Grecia

El equipo educativo de Sogama recibe también una excelente valoración por su capacidad para adaptar las explicaciones a cada tipo de público y transmitir los contenidos de una forma cercana y participativa.

En el ámbito educativo, los docentes consideran que la visita permite al alumnado comprender de forma práctica el proceso de gestión de los residuos y reflexionar sobre la necesidad de implicarse en la protección del medio ambiente y en el desarrollo sostenible. Los escolares, por su parte, destacan especialmente las gafas de realidad virtual, los juegos interactivos y las explicaciones ofrecidas durante la jornada.

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Los visitantes adultos también muestran una opinión muy positiva de la experiencia. Muchos de ellos la califican como una actividad que debería realizar toda la ciudadanía y consideran que el trabajo desarrollado por Sogama resulta “imprescindible para Galicia”, tanto por el funcionamiento de sus instalaciones como por su apuesta por la sensibilización ambiental mediante programas divulgativos y formativos.

El interés por conocer el modelo gallego de gestión de residuos trasciende además las fronteras autonómicas y nacionales. Durante el último curso participaron en el programa delegaciones procedentes de Panamá, Turquía, Macedonia y Grecia, interesadas en analizar un sistema que combina el reciclaje con la valorización energética de la fracción no reciclable para reducir al mínimo el depósito de residuos en vertedero, la alternativa con mayor impacto ambiental.