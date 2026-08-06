Tordoia inaugura el hogar residencial de mayores 'Rosalía de Castro'

Acto inaugural de la residencia de mayores de Tordoia Cedida

El Concello de Tordoia inauguró el martes el nuevo Fogar Residencial de Persoas Maiores Rosalía de Castro, un nuevo servicio que contó con una inversión próxima a 1,7 millones de euros, financiados con fondos del programa de Transición Justa. La residencia ofrece 16 plazas, además de la creación de 14 empleos directos.

El acto estuvo presidido por el alcalde, Toni Pereiro, y contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, así como de los alcaldes de los municipios que integran el nudo de Transición Justa: Carral, Ordes y Cerceda. Hubo también representantes institucionales, vecinos y entidades sociales.

Durante el acto inaugural se descubrió una placa conmemorativa que recoge una de las reflexiones más inspiradoras de Rosalía de Castro, escritora de la que toma su nombre la residencia. "Non importa que os soños sexan mentira, pois é certo que quen morre soñando é afortunado, mentres quen vive sen soñar é infeliz", reza la placa.

A continuación, las autoridades realizaron una visita por las instalaciones. El Concello mantendrá esta semana unas jornadas de puertas abiertas para que los vecinos puedan conocer el nuevo centro.

La residencia cuenta con cocina, lavandería, salas de convivencia, espacios comunes y habitaciones totalmente equipadas con sistemas de domótica que permiten el seguimiento continuo y personalizado de cada residencia. Además, el edificio fue proyectado bajo criterios de alta eficiencia energética.

El alcalde de Tordoia destacó que este es "un dos proxectos máis importantes da historia recente do municipio". "Hoxe é un día histórico para Tordoia. Esta residencia era un compromiso adquirido coa nosa veciñanza e hoxe convértese nunha realidade. Trátase dun servizo esencial que nos sitúa na Champions League dos servizos sociais entre os concellos do noso tamaño. Estamos convencidos de que investir nas persoas é o mellor investimento que pode facer unha administración", añadió Pereiro.

El alcalde señaló que este proyecto forma parte de una estrategia de refuerzo de los servicios públicos impulsada por el Concello en los últimos años, en la que también se incluyen la ampliación de la escuela infantil municipal, la creación de tres casas del mayor, la próxima inauguración del nuevo centro social de Pontepedra y la implantación del servicio de transporte para el alumnado de bachillerato que estudia en Ordes.

"Queremos seguir apostando por servizos públicos de calidade que axuden a fixar poboación, atraer novas familias e facer que Tordoia continúe medrando ano tras ano", afirmó el regidor.

Por su parte, el delegado del Gobierno puso en valor el papel de los fondos de Transición Justa para hacer realidad proyectos que contribuyen a la cohesión territorial, a fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del rural.