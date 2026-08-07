Bergantiños
La conselleira de Vivenda y el alcalde de Coristanco abordan actuaciones de movilidad sostenible
Durante una reunión de trabajo en San Caetano
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose.
En el encuentro celebrado en San Caetano, y en el que también estuvo presente la directora territorial de la Consellería en A Coruña, Begoña Freire, se abordaron actuaciones de movilidad sostenible de interés para este municipio.