La conselleira de Vivenda y el alcalde de Coristanco abordan actuaciones de movilidad sostenible

Reunión de trabajo con el alcalde de Coristanco en Santiago

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose.

En el encuentro celebrado en San Caetano, y en el que también estuvo presente la directora territorial de la Consellería en A Coruña, Begoña Freire, se abordaron actuaciones de movilidad sostenible de interés para este municipio.