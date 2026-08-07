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Bergantiños

Mar instala una marquesina en la zona portuaria de Malpica

La conselleira, Marta Villaverde, visitó las obras ejecutadas que responden a la petición de la ciudadanía

Redacción Carballo
07/08/2026 16:45
Visita conselleira do Mar a Malpica (26)
La conselleira, acompañada del alcalde, los ediles Noelia Freijeiro y Miguel Ferández, junto a la presidenta de Portos, en la nueva marquesina
Mar Casal
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La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acaba de instalar una marquesina pública en la zona portuaria de Malpica para disfrute del vecindario. La titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, visitó este viernes la zona para detallar esta actuación que da respuesta a la petición de la ciudadanía.

Villaverde estuvo acompañada por la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, así como por el alcalde, Eduardo Parga, y los ediles Miguel Fernández y Noelia Freijeiro. La conselleira xplicó que esta nueva infraestructura no solo proporciona resguardo frente a las inclemencias meteorológicas a las personas que transitan por el puerto, sino que contribuye también a la ordenación del propio suelo portuario, minimizando el tránsito peatonal por el interior del muelle.

La consellería afirma que la actuación ejecutada mejora la accesibilidad y el confort de los usuarios, con especial atención a las personas jubiladas.

La conselleira subrayó que se trata de una actuación de bajo impacto constructivo y elevado interés social, alineada con los principios de accesibilidad universal, seguridad, integración puerto-ciudad y fomento del uso social del puerto como espacio de convivencia y esparcimiento. En cuanto a sus características técnicas, la marquesina tiene 9 metros de largo por 2,5 de ancho y la inversión en su construcción e instalación fue de 25.000 euros.

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