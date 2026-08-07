Ricardo García Mira se jubila: “Mentres conserve a paixón polo coñecemento, seguirei avanzando”
La Universidade da Coruña ha decidido nombrarlo profesor emérito. Tras dejar las aulas, la investigación ocupará buena parte del espacio que deja la enseñanza
El baiés Ricardo García Mira cerrará el próximo 31 de agosto medio siglo dedicado a la universidad, la docencia y la investigación. A punto de cumplir 70 años, el catedrático de Psicología Social de la Universidade da Coruña afronta la jubilación no como una despedida, sino como “un cambio de rumbo”.
Mira hacia atrás con gratitud por el camino recorrido y, al mismo tiempo, hacia el futuro “coa ilusión intacta”.
Su relación con la universidad no termina con la jubilación. La UDC ha decidido nombrarlo profesor emérito, una distinción que agradece especialmente y que le permitirá concluir algunos de los proyectos que mantiene abiertos con la Comisión Europea y seguir utilizando su Laboratorio de Psicoloxía Social das Transicións cara á Sustentabilidade.
Adóitase dicir que a xubilación marca o final dunha carreira. Eu prefiro entendela como o privilexio de poder escoller o camiño que un quere seguir percorrendo
El cambio más evidente estará en las aulas. El pasado curso impartió sus últimas clases y reconoce que echará de menos el contacto cotidiano con los estudiantes y ese diálogo permanente que durante tantos años dio sentido a su labor docente. A partir de ahora, la investigación ocupará buena parte del espacio que deja la enseñanza.
“Seguirei plenamente comprometido coa investigación internacional”, asegura. Un ámbito que continúa despertando en él “a mesma curiosidade e o mesmo entusiasmo de sempre”.
Una trayectoria que seguirá conectada con el mundo
Su actividad académica mantendrá además una marcada dimensión internacional. García Mira continuará vinculado como catedrático honorario a la Universidad de Bath, en Reino Unido, y recientemente fue nombrado catedrático honorario Qingjing Hondao de la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán.
A ello se sumará en noviembre uno de los reconocimientos más destacados de su trayectoria. El próximo 27 de noviembre será investido doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. García Mira recibe la distinción “con inmensa gratitude” y con la convicción de que constituye, más que un reconocimiento personal, “unha homenaxe a toda unha vida dedicada ao coñecemento, á universidade e ao servizo da sociedade”.
La transición profesional coincide además con otro momento especialmente simbólico: su 70 cumpleaños. Para García Mira, las siete décadas no son simplemente una cifra, sino el final de un ciclo y el comienzo de otro. Una etapa que imagina diferente y probablemente más serena, aunque no menos intensa.
Habrá menos obligaciones administrativas y mayor libertad para concentrarse en aquello que identifica como el verdadero motor de su vida: aprender, investigar, compartir y mantener los puentes construidos durante décadas con investigadores y universidades de todo el mundo.
Después de medio siglo de carrera académica, García Mira se resiste así a asociar jubilación con retirada. “Adóitase dicir que a xubilación marca o final dunha carreira. Eu prefiro entendela como o privilexio de poder escoller o camiño que un quere seguir percorrendo”.
Y resume esa nueva etapa con la misma idea que ha marcado su trayectoria: “Mentres conserve a curiosidade, a paixón polo coñecemento e o desexo de contribuír, seguirei avanzando con idéntica ilusión á daquel primeiro día no que entrei nunha aula como profesor”.