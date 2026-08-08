La Costa da Morte disfruta de un intenso fin de semana festivo

Las Rutas do Mar llenan este sábado las calles de animación Cedida

La Costa da Morte vive un nuevo fin de semana de esos en los que resulta difícil elegir destino. Fiestas patronales, verbenas, música, propuestas culturales, gastronomía y actividades vinculadas al mar se reparten por numerosos puntos de la comarca, con celebraciones que en muchos casos continuarán mañana domingo.

En Caión, las tradicionales carrilanchas volvieron a poner una de las notas más desenfadadas de la jornada. Ingenio, velocidad, diversión y mucho buen humor se combinaron en una cita que reunió a vecinos y visitantes y llenó el puerto de ambiente para disfrutar de una jornada plenamente veraniega.

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En Razo, la música tomará el relevo esta noche. El aparcamiento de la playa acogerá desde las 22.00 horas una nueva edición de la Festa Razo of 1 Night, con entrada gratuita y un cartel integrado por Traffic House, Toni Seijas, DJ Roy, Chris Guez!, Marcos Penas y Rafa Astray.

La fiesta también continúa este sábado en Sofán (Carballo), inmerso en varios días de celebraciones. Tras las jornadas del jueves y el viernes, hoy la programación se desplazó a Paradela con la sesión vermú del Dúo Charada y por la noche tomarán el escenario el Grupo Pentágono y la Orquesta La Bamba, además de Luciano Macaro e Iván Pereira. Mañana domingo habrá misa a las 13.00 horas y, a las 14.30, comida popular en A Braña do Taramoullo con actuación de Rocío Pérez.

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También Buño celebra este fin de semana sus fiestas en honor a Santa Filomena. Este sábado, tras los actos religiosos y la sesión vermú, la tarde incluye juegos tradicionales y la actuación de Pakolas a las 19.30 horas. La noche estará protagonizada por Tic Tac, Viaje a Oslo y DJ Grobas. Mañana domingo habrá pasarrúas, misa solemne y, desde las 13.30 horas, sesión vermú con O Tren da Unha.

La música es igualmente protagonista en Vimianzo, donde este sábado la Banda de Música de Ponteceso y Trubisquiñas preceden a la misa cantada en honor a la Virxe do Carmen. El Dúo D’Festa anima la sesión vermú, mientras que El Combo Dominicano y La Fórmula protagonizarán la gran verbena. La celebración continuará mañana con pasarrúas, misa de San Roque, sesión vermú con Dúo La Fábula y una noche con Ráfaga, la orquesta Principal y DJ Josiño Destroyer.

El mar, protagonista en Muxía y Sardiñeiro

Muxía vive además este fin de semana una nueva edición de las Rutas do Mar, con tradición, cultura, gastronomía, artesanía, música y actividades familiares. La programación incluye pasarrúas, mercado marinero, actuaciones y propuestas infantiles. Mañana domingo, uno de los momentos gastronómicos llegará a partir de las 20.30 horas en la lonja con una degustación gratuita de pez espada y rodaballo, mientras que Luar na Lubre pondrá el broche musical en el Malecón a las 22.30 horas.

En Sardiñeiro, las Festas do Carmen continúan este sábado después de la gran sardiñada y verbena del viernes. Este sábado tras los actos religiosos de la mañana habrá verbena con Trío Alborada y la disco móvil Karamelo.