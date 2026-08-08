Sogama lanza una campaña para reducir los residuos en las playas 

Limpieza en una playa Archivo

Sogama ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ambiental con la que pretende reducir la generación y el abandono de residuos en las playas gallegas durante el verano. Bajo el lema 'Que o único que quede na praia sexa o teu nome escrito na area', la empresa pública propone una serie de sencillas pautas para minimizar la huella que dejan los usuarios en los arenales.

La iniciativa incide en que el cuidado de la costa debe comenzar incluso antes de llegar a la playa. Entre las recomendaciones figuran utilizar productos reutilizables, evitar envoltorios de plástico innecesarios, llevar bolsas de tela y emplear cosméticos biodegradables y protectores solares respetuosos con el medio marino.

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Durante la estancia, Sogama aconseja mantener controlados los residuos para impedir que el viento los disperse, retirar los restos orgánicos y evitar el uso de jabón en las duchas públicas. La campaña también pone el acento en el respeto a la biodiversidad y pide no extraer especies, dañar las dunas ni llevarse conchas, piedras u otros elementos naturales que forman parte del ecosistema.

Antes de abandonar el arenal, la recomendación es revisar el espacio utilizado para comprobar que no quede ningún desperdicio y separar los residuos para depositarlos en los contenedores correspondientes. Cuando estos no estén disponibles, deberán guardarse hasta encontrar un lugar adecuado para desecharlos.

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Entre las propuestas de la campaña destaca además la de aprovechar el camino de salida para recoger al menos tres residuos plásticos encontrados en la playa. Sogama aconseja también limpiar posteriormente en casa el material utilizado durante la jornada para evitar la propagación de especies invasoras microscópicas.