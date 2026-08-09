Gran parte de Bergantiños verá cómo la Luna oculta todo el astro solar

21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra EC

De los diecisiete municipios que conforman las áreas de Costa da Morte y Xallas, solo en cinco de ellos van a tener el privilegio de contemplar en su totalidad el eclipse de sol del próximo día 12 de agosto. Son los municipios bergantiñáns de A Laracha, Carballo, Coristanco, Ponteceso y Malpica, a los que hay que añadir el de Cerceda que también queda dentro de la franja de totalidad.

En el caso de A Laracha, el paseo y la playa de Caión son espacios que van a estar de lo más concurridos, al tratarse de lugares en los que el tiempo de visibilización del fenómeno será mayor. Por ello, el Concello va a regular los accesos. Desde unas horas antes del eclipse, tan pronto se detecte que los estacionamientos están saturados, se procederá a cortar el acceso desde la glorieta de la carretera provincial DP-0514 y los vehículos serán derivados a un aparcamiento disuasorio situado junto al pabellón de Xermaña, desde donde funcionará un servicio gratuito de autobús lanzadera hasta la plaza Eduardo Vila Fano.

En la playa, el servicio de salvamento y socorrismo estará operativo hasta que el eclipse finalice. Además de Caión, en donde habrá aforo para unas 6.000 personas, el Ayuntamiento anima a seguir el eclipse desde otros dos espacios singulares, con aparcamientos habilitados en sus inmediaciones: el Castro de Montes Claros (capacidad para unas 700 personas) y el mirador de Santa Marta (500 personas).

Otro de los lugares para disfrutar del eclipse total es Carballo, que se prepara para la elevada afluencia visitantes. El Concello reforzará los servicios de seguridad, tráfico y emergencias, especialmente en la franja costera, aunque lanza la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios en vehículo hacia las playas y repartirse por el municipio.

El gobierno municipal recuerda que el eclipse podrá contemplarse desde todas las parroquias, por lo que anima a los vecinos a buscar lugares próximos a sus domicilios en lugar de concentrarse en los puntos más conocidos del litoral.

La Policía Local reforzará su presencia en las zonas donde se espera una mayor concentración de público. Al dispositivo se incorporarán también personal municipal y voluntarios de Protección Civil, que colaborarán especialmente en la ordenación de los aparcamientos y los accesos a la costa.

Uno de los principales objetivos será impedir que determinadas zonas queden colapsadas por la llegada simultánea de personas y vehículos. En los lugares más concurridos se realizará un seguimiento específico del tráfico y, a medida que se ocupen las plazas de estacionamiento disponibles, podrán restringirse los accesos.

Si fuese necesario, se llegará a cortar el tráfico de entrada, permitiendo únicamente el paso de residentes y servicios autorizados.

Las medidas afectarán también a las playas. El servicio de socorrismo prolongará excepcionalmente su horario hasta que finalice el eclipse, con el objetivo de atender a las personas que se desplacen hasta el litoral.

Además, desde el momento en que comience el fenómeno se establecerá bandera roja en las playas, que se mantendrá hasta el día siguiente como medida preventiva. Los aseos públicos de las zonas costeras permanecerán abiertos mientras esté activo el operativo.

El Concello de Malpica también recomienda ver el eclipse desde casa si se dispone de vistas despejadas hacia el oeste. En caso contrario, se han habilitado varios puntos para seguir el fenómeno: paseo marítimo de Malpica, cabo de Santo Hadrián, Punta da Moa (Barizo) y Punta Nariga-O Castelo. En el caso de Punta Nariga, el acceso de vehículos particulares quedará cerrado para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad durante la jornada.

Además, el concello pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de autobuses lanzadera desde Pedra Queimada, que será el único medio de acceso a este punto de observación. Para este servicio se habilitan 220 plazas, por lo que será necesaria reserva previa a través de la oficia de turismo.

Por lo que respecta a Ponteceso, los responsables municipales aspiran a convertir el Faro Roncudo en uno de los grandes miradores del histórico evento astronómico. Por este motivo, desde comienzos de semana se vinieron organizando actividades de divulgación científica.

Puesta de sol peninsular

Dumbría, por su parte, anima a seguir la alineación de astros desde el mirador de O Ézaro, con capacidad para unas 500 personas, mientras que Carnota sugiere hasta cinco enclaves distintos: el Faro Punta Insua (Lariño), el área de Mar de Lira, Boca do Río (San Mamede), el mirador de Fontevella (Caldebarcos) y el paseo marítimo de O Pindo.

Tanto en esos municipios como en el resto de la Costa da Morte se preparan para vivir este 12 de agosto un acontecimiento astronómico único: el eclipse solar y, tan solo unos minutos más tarde, la última puesta de sol de la Península Ibérica, aunque este último fenómeno solo podrá verse desde tres puntos concretos: Cabo Touriñán, Cabo Fisterra y el Monte Pindo, según apuntan desde la fundación CEER (la red de universidades públicas de Galicia y del Norte de Portugal)