Malpica se prepara para el eclipse con un amplio dispositivo de seguridad e información

Una de las actividades llevadas a cabo Cedida

El Concello de Malpica ha diseñado un amplio dispositivo de organización, información y seguridad para observar el eclipse de este miércoles. El operativo municipal contará con 35 efectivos, entre Policía Local, Protección Civil, socorristas y personal de información coordinación, que estarán distribuidos en los diferentes puntos de observación habilitados por el Concello.

El Concello impulsó ya en marzo un programa de charlas divulgativas y actividades de formación y sensibilización sobre este fenómeno astronómico. En total, el programa consta de once actos formativos, con tres charlas generales y siete actividades relacionadas con la seguridad y observación del eclipse, contando la programación completada en los últimos días.

Estas actividades han permitido acercar la astronomía a públicos de todas las edades, sobre todo los más pequeños y las familias, además de charlas específicas sobre la forma correcta de observar el eclipse. En este sentido destacan las charlas de Óscar Blanco (Caza Eclipses), Virxinia Barros, Antón Noceda, así como la conferencia ofrecida este domingo por Jorge Mira, catedrático de la Facultade de Física da USC, bajo el título “Unha cita co ceo”, acompañada del cierre poético de Gema Millán (Lady Poet).

Más de 500 personas han asistido a las actividades vinculadas al eclipse.

El Concello recomienda observar el eclipse desde los puntos establecidos para ello y recuerda que la mejor opción es seguir siempre las indicaciones del dispositivo de seguridad. Entre los lugares señalados figuran: paseo marítimo de Malpica, en el tramo entre el bar O Océano y O Calderón; el cabo de Santo Hadrián y Monte de Beo, por encima de la ermita; Punta da Moa, en Barizo, en la zona de la cetárea A Ostreira. También Punta Nariga, donde el acceso por carretera permanecerá cerrado al tráfico rodado de vehículos particulares.

Charla de Jorge Mira Cedida

Para facilitar el desplazamiento de las personas previamente inscritas, el Concello habilitó un servicio especial de autobuses. Los buses saldrán de Malpica a las 17.30 y 18.30 horas, realizando parada en Pedra Queimada, en la entrada del campo de fútbol. Los regresos desde Punta Nariga están previsto para las 21.30 y 22.30 horas. El dispositivo habilitado para Punta Nariga cuenta con 220 plazas, previa reserva.

El eclipse comenzará a ser visible en Malpica sobre las 19.30 horas. Su fase de totalidad está prevista para las 20.28 horas, dependiendo del punto concreto de observación.

En el paseo marítimo, por ejemplo, la totalidad comenzará a las 20:27:56 horas, alcanzará su máximo a las 20:28:20 y finalizará a las 20:28:44 horas. El eclipse completo finalizará a las 21:22:06 horas. En las diferentes localizaciones del municipio los horarios varían apenas unos segundos, por lo que el Concello recomienda estar en los puntos de observación con suficiente antelación.

En cuanto a las medidas de seguridad, se recuerda que no se debe mirar directamente al sol sin la protección específica, ni siquiera durante las fases de parcialidad. En las charlas informativas se insistió en la utilización de gafas específicas para eclipses homologadas, que deben cumplir la norma ISO 12312-2 y llevar las marcas correspondientes. NO USAR gafas de sol normales, radiografías, carretes fotográficos, máscaras de soldador ni otros sistemas improvisados. Tampoco se deben emplear prismáticos o telescopios que no dispongan de filtros sociales específicos correctamente instalados. La única excepción será durante los escasos instantes de totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto por la luna.

Se recomienda, asimismo, evitar los desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor afluencia, seguir las indicaciones del personal de los dispositivos y hacer uso de los servicios de transporte habilitados.

El alcalde, Eduardo Parga, destacó el importante trabajo desarrollado por el Concello durante los últimos meses para preparar esta jornada y garantizar que el eclipse sea una experiencia segura y especial. El Concello de Malpica destaca que están a la cabeza de la Costa da Morte tanto en actividades divulgativas y formativas como por el dispositivo preparado para esta jornada.