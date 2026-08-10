USO Galicia denuncia que la Costa da Morte sigue sin una ambulancia medicalizada permanente 

Una ambulancia del 061 AIC

El Sector de Ambulancias de USO Galicia denuncia la necesidad de revisar "de manera urgente" los recursos de emergencias sanitarias disponibles en la Costa da Morte, una zona que continúa sin disponer de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) medicalizada con base permanente.

Para el sindicato, la planificación de los recursos sanitarios de emergencia no puede analizarse únicamente atendiendo al número de habitantes. “En las emergencias tiempo-dependientes no basta con que exista un recurso en algún punto de la provincia. Lo determinante es cuánto tarda ese recurso en llegar al paciente. La dispersión de la población, las distancias y las características de la Costa da Morte deben tener un peso real en la planificación del 061", apunta.

En el caso de Carballo, la ambulancia medicalizada más cercana tiene su base en A Coruña y necesita, de media, alrededor de treinta minutos para llegar a esta localidad ante una emergencia grave. USO añade que la problemática no se limita a Carballo, pues municipios como Zas, Vimianzo y Camariñas se encuentran entre los puntos de la zona con mayores tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, mientras que en el caso de desplazamientos desde Cee hasta Camariñas se han señalado tiempos de alrededor de treinta minutos.

USO considera especialmente preocupante esta realidad cuando se trata de infartos, ictus, paradas cardiorrespiratorias, accidentes graves o cualquier otra emergencia en la que el tiempo condiciona directamente el pronóstico del paciente.

“Una ambulancia de Soporte Vital Básico realiza una función imprescindible, pero no sustituye una unidad de Soporte Vital Avanzado cuando el paciente necesita atención médica avanzada inmediata. Son recursos complementarios y la población debe tener acceso a ambos dentro de unos tiempos razonables", añade.

La situación de la Costa da Morte volvió a debatirse en el Parlamento gallego durante la primavera de este año. Recuerda USO que en abril de 2026, la Comisión de Sanidade rechazó una propuesta para implantar una ambulancia medicalizada permanente en la Costa da Morte, pese a que la petición contaba con el respaldo de corporaciones locales como las de Carballo, Coristanco y Malpica.

“Esto no debe convertirse en una disputa entre partidos ni entre territorios. Lo que corresponde es estudiar dónde se producen las mayores demoras, qué población se cubre, qué recursos están disponibles simultáneamente y qué ocurre cuando las unidades de referencia están ocupadas", apuntan.

El Sector de Ambulancias de USO Galicia comparte la necesidad de analizar el sistema en su conjunto. “Pedir más recursos no significa ignorar los problemas de gestión. Hay que disponer de suficientes ambulancias, pero también utilizarlas correctamente. Una unidad ocupada innecesariamente es una unidad que puede no estar disponible cuando aparece una verdadera emergencia", afirman.

Ante esta situación, el Sector de Ambulancias de USO Galicia reclama a la Xunta de Galicia y a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061:

Un estudio actualizado de los tiempos reales de respuesta de los recursos de Soporte Vital Avanzado en Costa da Morte y Bergantiños.

La evaluación de la implantación de una ambulancia SVA medicalizada permanente en un punto que permita mejorar la cobertura de las diferentes comarcas.

El análisis específico de los tiempos de asistencia en

Una revisión de los criterios de movilización y utilización de las ambulancias de Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado.

El refuerzo de los recursos cuando los datos de actividad y tiempos de respuesta así lo justifiquen.

Mayor transparencia sobre los tiempos de respuesta, movilizaciones y disponibilidad efectiva de los recursos del 061.

El desarrollo de programas de formación ciudadana en

USO insiste en que la reclamación no cuestiona el trabajo realizado por los profesionales del 061 ni por los técnicos de emergencias sanitarias, sino que busca garantizar que dispongan de los medios necesarios para desarrollar correctamente su trabajo.

“Los trabajadores no pueden hacer kilómetros más rápido ni eliminar las distancias entre los municipios y las bases. Cuando la geografía condiciona la respuesta, la Administración tiene que compensarlo con planificación y recursos", concluyen.