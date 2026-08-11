Los especialistas hacen un llamamiento a proteger los ojos durante el eclipse

Vista del sol a través de un filtro protector Mar Casal

Ya queda poco para el gran día. Gran parte del cielo de la comarca será parte mañana del espectáculo del eclipse solar. Durante unos instantes, la Luna tapará por completo el Sol, haciendo que el día se oscurezca brevemente y dejando ver la corona solar, una de las imágenes más impresionantes del cielo.

A pesar de su belleza, observar un eclipse sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en los ojos. La llamada retinopatía solar se produce cuando la radiación daña los fotorreceptores de la retina, provocando lesiones que pueden ser permanentes y que, en muchos casos, no se perciben hasta días después.

“El principal problema es que el eclipse genera una falsa sensación de seguridad. Aunque el Sol esté parcialmente cubierto, su radiación sigue siendo igual de peligrosa”, explica el doctor Sergio Eguiza, oftalmólogo del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO). “Hemos visto casos de pacientes que acuden días después con una mancha central en la visión que ya no desaparece”, añade.

Los especialistas insisten en que la única forma segura de ver el eclipse es mediante gafas homologadas con filtros solares certificados (ISO 12312-2 con marca CE). Estas gafas cuentan con tres capas de protección: el primer filtro bloquea el 97 % de la radiación infrarroja, el segundo elimina el 97 % de la radiación ultravioleta y el tercero reduce el 99,99 % de la luz visible, evitando daños graves en los ojos. Gracias a esto, bloquean la radiación dañina y permiten ver únicamente el disco solar, explican desde ICQO.

Estas gafas homologadas para eclipses solares se pueden utilizar encima de las gafas graduadas. “Es importante que queden bien ajustadas a la cara, sobre todo en el caso de los niños, que a veces se las quitan sin darse cuenta; por eso conviene estar pendientes de ellos para asegurarse de que las usan correctamente durante todo el eclipse”, declara Eguiza.

Además, se recomienda no utilizar gafas de sol comunes, evitar el uso de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares profesionales y optar por métodos indirectos, como la proyección con una cámara estenopeica.

Durante la observación, también es importante hacer pausas periódicas. Si el día estuviese nublado, aunque no se vea directamente el Sol, el eclipse sigue siendo perceptible por los cambios en la luz y la temperatura, pero esto no sustituye la protección ocular durante la observación directa.

Emanuel Barberá, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Quirón de A Coruña Cedida

En la importancia de las pausas también hace incidencia el oftalmólogo Mohamed Safa, afincado en Cee. "No se debe mantener la mirada fija más de 30 segundos", advierte. Según explica, se deben colocar las gafas especiales antes de mirar al sol. Luego se mira unos segundos y se baja la cabeza, dirigiendo la vista hacia otro lado antes de retirar las gafas.

"Aprovechar la ocasión y disfrutar de ella, pero con todas las precauciones porque si no los efectos son en algunos casos irreversibles", apunta Safa.

Emanuel Barberá Loustaunau, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón de A Coruña alerta también de los riesgos de mirar al sol sin protección. "Un eclipse solar puede dañar nuestros ojos ya que, aunque el sol parezca menos intenso, sigue emitiendo mucha luz ultravioleta que daña nuestra retina. Ésta, al carecer de receptores del dolor, puede sufrir daños provocando síntomas como visión borrosa, manchas oscuras o un punto central ciego", alerta.

Añade que los daños "se acusan al momento y también pueden notarse horas después y permanecer toda la vida. Atención especial merecen los niños ya que pueden observar más tiempo por curiosidad y no avisar de los daños que pueden estar padeciendo hasta mucho más tarde. En todos los casos hay que mirar el eclipse solo con gafas homologadas", apunta.

El doctor Barberá no ha tratado a pacientes con daños por un fenómeno astronómico, pero sí por diferentes tipos de luz que provoca fototoxicidad de la retina, las llamadas retinopatías actínicas debidas a punteros láser, soldaduras, etcétera.

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