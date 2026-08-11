Meteogalicia prevé un riesgo de nubosidad del 40% en la comarca en el momento del eclipse

El sol, desde Caión, visto ayer a la misma hora del eclipse Mar Casal

La mayoría de los ayuntamientos gallegos en los que el eclipse solar de este miércoles sea total contará con una probabilidad de nubes "muy baja" para observar este fenómeno, según las previsiones de MeteoGalicia. No obstante, los expertos han matizado que la entrada de vientos del norte al atardecer elevará el riesgo de nubosidad por encima del 40% en la franja del litoral norte, especialmente en zonas como A Mariña de Lugo, Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños y la Costa da Morte.

En concreto, la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y los meteorólogos María Souto y Carlos Otero, han detallado en una rueda de prensa este lunes que la jornada del eclipse comenzará con una situación de anticiclón y vientos del norte que dejará nieblas y nubes bajas durante la mañana en muchos puntos de la comunidad. A medida que avance el día, el sol ganará fuerza y los cielos quedarán despejados en prácticamente toda Galicia durante las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, el "problema" surgirá hacia la noche, cuando el viento del norte vuelva a introducir nubes bajas y compactas desde el mar hacia la tierra en algunas zonas del litoral norte. Estas nubes bajas son las que más preocupan a los meteorólogos, ya que, a diferencia de las nubes altas, tapan por completo el sol, que durante el eclipse se encontrará a una altitud baja de unos 13 grados.

Según el mapa estadístico elaborado con 53 fuentes de datos, la probabilidad de obstrucción supera el 40% en gran parte del litoral norte y la Costa da Morte. Las zonas con mayor riesgo de que el cielo se cubra son las comarcas de Soneira, Bergantiños, A Coruña, Ortegal y A Mariña de Lugo.

Los técnicos han subrayado que se trata de un fenómeno "dinámico" que puede cambiar por minutos, por lo que en estas áreas es posible que el eclipse comience a verse y quede tapado apenas media hora después por el avance de las nubes de norte a sur, aunque han insistido en que "es un producto estadístico" y, por lo tanto, las previsiones de este martes "serán más fiables".