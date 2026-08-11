Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Meteogalicia prevé un riesgo de nubosidad del 40% en la comarca en el momento del eclipse

La entrada de vientos del norte al atardecer elevará el riesgo, aunque se trata de un fenómeno variante que puede cambiar

Redacción Carballo
11/08/2026 21:43
WhatsApp Image 2026-08-10 at 20.02.27
El sol, desde Caión, visto ayer a la misma hora del eclipse
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La mayoría de los ayuntamientos gallegos en los que el eclipse solar de este miércoles sea total contará con una probabilidad de nubes "muy baja" para observar este fenómeno, según las previsiones de MeteoGalicia. No obstante, los expertos han matizado que la entrada de vientos del norte al atardecer elevará el riesgo de nubosidad por encima del 40% en la franja del litoral norte, especialmente en zonas como A Mariña de Lugo, Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños y la Costa da Morte.

En concreto, la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y los meteorólogos María Souto y Carlos Otero, han detallado en una rueda de prensa este lunes que la jornada del eclipse comenzará con una situación de anticiclón y vientos del norte que dejará nieblas y nubes bajas durante la mañana en muchos puntos de la comunidad. A medida que avance el día, el sol ganará fuerza y los cielos quedarán despejados en prácticamente toda Galicia durante las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, el "problema" surgirá hacia la noche, cuando el viento del norte vuelva a introducir nubes bajas y compactas desde el mar hacia la tierra en algunas zonas del litoral norte. Estas nubes bajas son las que más preocupan a los meteorólogos, ya que, a diferencia de las nubes altas, tapan por completo el sol, que durante el eclipse se encontrará a una altitud baja de unos 13 grados.

Según el mapa estadístico elaborado con 53 fuentes de datos, la probabilidad de obstrucción supera el 40% en gran parte del litoral norte y la Costa da Morte. Las zonas con mayor riesgo de que el cielo se cubra son las comarcas de Soneira, Bergantiños, A Coruña, Ortegal y A Mariña de Lugo.

Los técnicos han subrayado que se trata de un fenómeno "dinámico" que puede cambiar por minutos, por lo que en estas áreas es posible que el eclipse comience a verse y quede tapado apenas media hora después por el avance de las nubes de norte a sur, aunque han insistido en que "es un producto estadístico" y, por lo tanto, las previsiones de este martes "serán más fiables".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una actividad festiva organizada por la asociaciòn O Quinteiro de Buño

O Quinteiro de Buño cambia para el Campo da Culpa el escenario del concierto de A Máquina de Meter Medo de este miércoles día 12
redacción carballo
WhatsApp Image 2026-08-10 at 20.02.27

Meteogalicia prevé un riesgo de nubosidad del 40% en la comarca en el momento del eclipse
redacción carballo
La zona ocupada por los juegos del Melga estuvo de lo más animada durante toda la tarde

Los juegos del Melga fueron otro de los reclamos de 'Riobó no Medievo 2026'
redacción carballo
Fachada de la sede consistorial de Laxe

El BNG de Laxe pide al alcalde que agilice la incorporación del anunciado auxiliar de Policía Local
redacción carballo