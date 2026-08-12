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Bergantiños

Alta probabilidad de nubes bajas en el norte de la provincia 

Aemet apunta a una alta probabilidad de nubes bajas entre cabo Vilán y Caión

Europa Press
12/08/2026 11:57
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Puesta de sol ayer en Caión
Mar Casal
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Galicia registrará este miércoles una jornada de temperaturas altas con una "muy alta probabilidad de nubes muy bajas" en toda la zona norte de Lugo y de A Coruña hasta la ría de Ortegal, penetrando en forma de nieblas por el valle del Eo hasta el norte de la Terra Chá, según las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad autónoma gallega.

"En principio, la base de la capa de nubes no parece que vaya a descender al punto de formarse nieblas al nivel del mar, aunque sí brumas densas, con la consecuente reducción de la visibilidad", apostilla.

"La probabilidad de nubosidad baja también es muy alta en la zona entre Vilán y Caión, en las mismas circunstancias que en el norte de Lugo", asevera para incidir en la existencia de "brumas costeras" y nieblas en las zonas de tierra elevadas cercanas a la costa.

Sobre las temperaturas, inciden en que la previsión es que sean altas, en torno a los 30 grados y más a la hora del eclipse, a excepción de las zonas norte de A Coruña y de Lugo.

Desde MeteoGalicia a su vez se concretó la entrada de vientos del norte al atardecer elevaría el riesgo de nubosidad por encima del 40% en la franja del litoral norte, especialmente en zonas como A Mariña de Lugo, Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños y la Costa da Morte.

De hecho, estas nubes bajas son las que más preocupan a los meteorólogos, ya que, a diferencia de las nubes altas, tapan por completo el sol, que durante el eclipse se encontrará a una altitud baja de unos 13 grados.

Según el mapa estadístico elaborado con 53 fuentes de datos, la probabilidad de obstrucción supera el 40% en gran parte del litoral norte y la Costa da Morte.

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