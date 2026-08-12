Locura por el eclipse: ofrecen hasta mil euros por reservar una mesa en Caión

El paseo marítimo de Caión, la tarde de ayer cubierto de nubes Mar Casal

La expectación por el eclipse total de Sol de este miércoles ha alcanzado niveles insólitos en la Costa da Morte y tiene en Caión uno de sus principales focos. Un establecimiento hostelero de la localidad llegó a recibir una oferta de 1.000 euros únicamente por reservar una mesa desde la que contemplar el fenómeno, sin incluir en esa cantidad la comida ni la bebida.

La anécdota da una idea de la enorme demanda que existe para conseguir un lugar privilegiado frente al Atlántico. Los locales de hostelería de Caión están a tope y las previsiones apuntan a una llegada masiva de visitantes. La localidad ofrece, además, una de las mejores condiciones de la comarca: la totalidad se producirá a las 20.28 horas y durará un minuto y cuatro segundos, según los horarios difundidos por el Concello de A Laracha a partir de datos del Instituto Xeográfico Nacional.

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El eclipse total comenzará en Caión a las 19.31 horas y finalizará a las 21.22 La situación del núcleo, abierto hacia el oeste y con el Sol descendiendo sobre el mar en el momento de la totalidad, explica buena parte de la expectación.

La presión sobre Caión será tal que se espera que desde primera hora de la tarde resulte muy complicado acceder en vehículo al núcleo. Para reducir el tráfico, el Concello ha habilitado un aparcamiento disuasorio junto al pabellón de Xermaña y un servicio gratuito de autobús lanzadera desde ese punto hasta las proximidades de la Praza Vila Fano. Funcionará entre las 17.00 y las 22.00 horas.

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También se prolongará hasta las 22.00 horas el servicio de salvamento y socorrismo de la playa. El Concello recomienda acudir con suficiente antelación y recuerda la necesidad de utilizar gafas homologadas para observar el Sol durante las fases en las que no esté completamente oculto.

Ante la previsible saturación del núcleo costero, el Concello larachés ha señalado otros dos lugares recomendados para contemplar el fenómeno: el Miradoiro de Santa Marta y el Castro de Montes Claros.

La búsqueda de un buen emplazamiento se extiende, en cualquier caso, por toda la fachada marítima de Bergantiños y la Costa da Morte. Los puntos con horizonte despejado hacia poniente son los más cotizados. En Malpica, O Caldeirón se perfila como uno de los lugares con mayor concentración de público, precisamente por sus vistas hacia la puesta de sol.

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El Concello de Malpica ha establecido como puntos de observación recomendados, además del paseo marítimo: Monte de Beo, Punta da Moa, en Barizo, y Punta Nariga. En esta última estará prohibido el acceso de vehículos particulares y se ha organizado un transporte específico para las personas previamente inscritas, con salidas desde Malpica a las 17.30 y 18.30 horas y regresos a las 21.30 y 22.30.

También se han habilitado aparcamientos en una finca junto al restaurante As Garzas para Punta da Moa y frente al punto de observación de Monte de Beo. El Concello pide expresamente que no se estacionen vehículos en los márgenes de las carreteras, que deberán permanecer despejadas para garantizar el acceso de los servicios de emergencia.

No todos tendrán que pelear por conseguir sitio. Numerosos vecinos de Caión, Malpica y otros núcleos costeros podrán disfrutar de una posición privilegiada desde sus propias casas y balcones, siempre que dispongan de horizonte hacia el oeste.

Todos pendientes de las nubes

Con terrazas llenas, desplazamientos preparados y miradores elegidos, queda un factor que nadie puede reservar: el cielo. Las nubes se han convertido en la gran preocupación a pocas horas del eclipse.

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Las previsiones meteorológicas mantienen incertidumbre precisamente en parte de la costa coruñesa, con posibilidad de nubes bajas que podrían dificultar la observación en algunos puntos. La situación puede variar notablemente entre zonas próximas y la cobertura nubosa será decisiva cuando llegue el momento de la totalidad.

Según avanzan las previsiones, todo parece indicar que la mejor zona para disfrutar del eclipse es el interior, zonas como Rus o Entrecruces, o Cerceda, ya que las condiciones serán mucho mejores que en la costa.