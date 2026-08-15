Fiestas por los cuatro costados en la Costa da Morte por Santa María

Sesión vermú por Santa María en Bértoa Raúl López Molina

La Costa da Morte se vistió este sábado de gala para celebrar el 15 de agosto, la jornada con más fiestas de todo el verano. De Cee a Laxe y de A Laracha a Carballo, Santa María reunió a miles de vecinos en torno a procesiones, misas, sesiones vermú y verbenas. La lluvia hizo acto de presencia en varios puntos durante la mañana, pero no consiguió aguar una jornada que tuvo uno de sus epicentros en Cee.

Allí, la Virxe da Xunqueira volvió a protagonizar una de las imágenes más multitudinarias de las fiestas. El día grande comenzó temprano con las primeras misas y comuniones y, a las 11.00 horas, miles de personas acompañaron a la patrona en su tradicional procesión por las calles del casco antiguo, engalanadas para la ocasión y con varias paradas para ser honrada con la música de la coral Polifónica Costa da Morte, de Iciar Varela y Pedro Lestón.

Galería Multitudinario día grande de A Xunqueira en Cee Ver más imágenes

También A Laracha honró a su patrona, Nosa Señora da Asunción, aunque con una mañana pasada por agua. A las nueve se celebró la misa en la iglesia de Torás, mientras en el exterior caía una persistente llovizna. El mal tiempo obligó a modificar parte del programa previsto: los gaiteiros de la Asociación Cultural Santa María de Torás no pudieron actuar al término de la ceremonia y trasladaron su intervención al palco de la plaza.

El templo estuvo repleto y, ya por la tarde, el tiempo dio una tregua. Desde las 15.15 horas, la sesión vermú congregó a numeroso público en la Praza do Concello. La función de este año corrió a cargo de una familia del núcleo de Mirón-Torás. En una localidad llena de gente por sus fiestas patronales, llamó también la atención que varios establecimientos hosteleros del centro permaneciesen cerrados durante la jornada.

Galería La lluvia no hace mella en la devoción de los laracheses Ver más imágenes

La lluvia fue igualmente una invitada inesperada en Bértoa, en Carballo, donde se celebró la festividad de Santa María. El agua no impidió, sin embargo, el desarrollo de los actos religiosos ni que vecinos y visitantes disfrutasen del ambiente festivo con una sesión vermú llena que deja paso esta noche a la verbena con Panorama City, Disco Impacto y DJ Nyan Boe. Buen ambiente hubo asimismo en Rus, donde la música de Máster protagonizó el día grande de las fiestas patronales.

Laxe tampoco faltó a la cita. La localidad se vistió de gala para celebrar Santa María da Atalaia, con pasarrúas, pregón, sesión vermú y, esta noche la verbena con El Combo Dominicano Prime, Elbe 2.0 y Galilea, además del concierto de La Verbenian. Y las celebraciones no terminan aquí.

Malpica salva las Festas do Mar y las celebrará del 20 al 23 de agosto Más información

Este domingo, San Roque toma el relevo en numerosos puntos de la comarca. En A Laracha habrá procesión desde la iglesia parroquial hasta la capilla de San Roque, misa solemne y sesión vermú con Laura Añón. Por la tarde, el Día do Neno ocupará la Praza Les Sables d’Olonne y Finisterre Project protagonizará la verbena. En Bértoa, el día estará dedicado a San Antonio y San Roque, con sesión vermú y tardeo del Grupo Ritmo.

Rus continuará sus patronales con Fusión, mientras Laxe dedicará la jornada a San Roque, con pasarrúas, sesión vermú de La Travesía y verbena con La Travesía y Malassia.

También Ponte do Porto celebrará este domingo su día grande de San Roque. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de procesión con los Gaiteiros da Ponte, mientras que Alaska animará la sesión vermú y la verbena, acompañada por la Disco Móbil CDC. A las 20.00 horas habrá además una exhibición de bailes latinos.