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Bergantiños

San Roque da paso al milagro de la Virxe do Carmen en Laxe con el Naufraxio

Las fiestas de la Asunción en A Laracha bajan este lunes el telón con una gran verbena de la Panorama City

A. Pérez Cavolo
16/08/2026 19:18
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Las fiestas de A Laracha honraron este domingo a San Roque en Cillobre
Raúl López Molina
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San Roque fue el gran protagonista del intenso programa festivo que se vivió este domingo en la Costa da Morte. Uno de los puntos principales de los festejos estuvo en A Laracha donde miles de personas participaron en una jornada que tuvo dos escenarios principales: la ermita de San Roque en Cillobre y el casco urbano. 

Hasta Cillobre se desplazaron numerosos vecinos para participar en la procesión y la misa solemne en honor a San Roque. La celebración continuó después en el centro de la localidad, con la sesión vermú de Alborada y siguen esta tarde antes de una verbena protagonizada por Finisterre Project. 

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Así fue el día de San Roque en A Laracha

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Las patronales larachesas llegan este lunes a su última jornada, dedicada al Santísimo Sacramento. Tras las dianas y alboradas y el pasacalles de la A.C. Santa María de Torás, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne. Dúo Matices amenizará la sesión vermú y, a las 19.00 horas, Cantajuegos ofrecerá un concierto infantil. Panorama City pondrá el broche musical por la noche. 

Algunos de los asistentes a la Cena do Pregón de A Laracha

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Pero la gran cita de este lunes en la Costa da Morte estará en Laxe. El municipio vivirá el día más esperado de sus fiestas con el Naufraxio, Festa de Interese Turístico de Galicia y una de las tradiciones más emblemáticas de su verano. La jornada comenzará a las 11.00 horas con el pasacalles de la Banda de Música Nosa Señora do Nordés de Oje, Ferrol, y Maruxía de Laxe

A mediodía tendrá lugar la misa solemne en honor a la Virxe do Carme y, a continuación, saldrán la procesión y la tradicional Danza dos Arcos. Alrededor de las 13.00 horas llegará el momento más esperado: la representación del Naufraxio, que volverá a recrear junto al mar el milagro de la Virxe do Carme y dará paso después a la procesión marítima.

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