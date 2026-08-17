Guardacostas de Galicia decomisa más de 260 kilos de marisco y pescado y cerca de 660 aparatos ilegales en una semana de controles en el litoral 

Una de las incautaciones de los Guardacostas Cedida

El servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería del Mar, decomisó en la última semana un total de 263,4 kilos de diversas especies de pescado y marisco y 656 aparatos de pesca y marisqueo ilegales o antirreglamentarios.

El balance de los operativos de vigilancia y lucha contra el furtivismo realizados entre el 10 y el 16 de agosto se saldó con la tramitación de 46 actas de presunta infracción e incautación a lo largo de toda la costa gallega. Las actuaciones fueron ejecutadas por las distintas unidades operativas del servicio (Portosín, Vilaxoán, Servicios Centrales, Vigo, A Coruña, Muxía, Ferrol y Celeiro), tanto mediante patrullas terrestres como a bordo de embarcaciones como el Irmáns García Nodal, el Valentín Paz Andrade o Mar de Galicia, así como en operativos conjuntos con la Policía Autonómica (ERPOL) y la Guardia Civil (Seprona y Tráfico).

En el campo de las artes de pesca y marisqueo retiradas del mar por encontrarse sin identificar, en zonas no autorizadas o vulnerando la normativa vigente, los agentes incautaron 503 nasas (para pulpo, nécora, camarón y centollo), 129 cacharros para la captura de pulpo, 25 piezas de artes de enmalle (12 trasmallos, 10 vetas y 3 miños), 15 nasas tipo butrón, 1 vivero y herramientas manuales como azadones, rasqueta y truel.

Respecto a las especies incautadas, las mayores cantidades correspondieron a pulpo (117,7 kilos, incluyendo partidas antirreglamentarias y producto congelado sin trazabilidad), centollo (40 kilos decomisos en la Ría de Vigo), pancho bicudo (30,2 kilos interceptados sin documentación en Vilaboa), nécora (31 kilos) y diversas variedades de bivalvos (más de 35 kilos repartidos entre almeja japonesa, babosa, fina y navaja). También se intervinieron cantidades menores de percebe, calamar, choco, lumbrigante, raya, sargo y maragota.

La práctica totalidad del marisco y pescado decomisado que se encontraba vivo durante los controles en las rías fue devuelto al mar para preservar los recursos marinos, mientras que las capturas aptas para el consumo que no podían ser reincorporadas al medio fueron donadas a centros benéficos y comedores sociales.