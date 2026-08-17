Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Guardacostas de Galicia decomisa más de 260 kilos de marisco y pescado y cerca de 660 aparatos ilegales en una semana de controles en el litoral 

El servicio tramitó 46 actas de presunta infracción e incautación entre el 10 y el 16 de agosto en operativos desarrollados por tierra y por mar en las rías gallegas

Redacción Carballo
17/08/2026 14:34
20260817GardacostasBalanceFurtivismo (4)
Una de las incautaciones de los Guardacostas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería del Mar, decomisó en la última semana un total de 263,4 kilos de diversas especies de pescado y marisco y 656 aparatos de pesca y marisqueo ilegales o antirreglamentarios. 

El balance de los operativos de vigilancia y lucha contra el furtivismo realizados entre el 10 y el 16 de agosto se saldó con la tramitación de 46 actas de presunta infracción e incautación a lo largo de toda la costa gallega. Las actuaciones fueron ejecutadas por las distintas unidades operativas del servicio (Portosín, Vilaxoán, Servicios Centrales, Vigo, A Coruña, Muxía, Ferrol y Celeiro), tanto mediante patrullas terrestres como a bordo de embarcaciones como el Irmáns García Nodal, el Valentín Paz Andrade o Mar de Galicia, así como en operativos conjuntos con la Policía Autonómica (ERPOL) y la Guardia Civil (Seprona y Tráfico). 

En el campo de las artes de pesca y marisqueo retiradas del mar por encontrarse sin identificar, en zonas no autorizadas o vulnerando la normativa vigente, los agentes incautaron 503 nasas (para pulpo, nécora, camarón y centollo), 129 cacharros para la captura de pulpo, 25 piezas de artes de enmalle (12 trasmallos, 10 vetas y 3 miños), 15 nasas tipo butrón, 1 vivero y herramientas manuales como azadones, rasqueta y truel. 

Respecto a las especies incautadas, las mayores cantidades correspondieron a pulpo (117,7 kilos, incluyendo partidas antirreglamentarias y producto congelado sin trazabilidad), centollo (40 kilos decomisos en la Ría de Vigo), pancho bicudo (30,2 kilos interceptados sin documentación en Vilaboa), nécora (31 kilos) y diversas variedades de bivalvos (más de 35 kilos repartidos entre almeja japonesa, babosa, fina y navaja). También se intervinieron cantidades menores de percebe, calamar, choco, lumbrigante, raya, sargo y maragota.

La práctica totalidad del marisco y pescado decomisado que se encontraba vivo durante los controles en las rías fue devuelto al mar para preservar los recursos marinos, mientras que las capturas aptas para el consumo que no podían ser reincorporadas al medio fueron donadas a centros benéficos y comedores sociales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Salida del globo de Betanzos

El Globo de Betanzos recorre 32 kilómetros y cae en Cerceda
Redacción
axendas escolares en galego

A Eira, unha cooperativa da Costa da Morte que medra creando proxectos desde o territorio
redacción carballo
20260817GardacostasBalanceFurtivismo (4)

Guardacostas de Galicia decomisa más de 260 kilos de marisco y pescado y cerca de 660 aparatos ilegales en una semana de controles en el litoral
redacción carballo
El ideal gallego

La imaginación vuelve a tomar Area Maior con el Concurso de Barcanas y Castillos de Arena
A. Pérez Cavolo