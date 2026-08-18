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Bergantiños

Continúa abierta la convocatoria de casi un centenar de viviendas de alquiler accesible en Galicia, seis de ellas en Malpica 

Casa47 mantiene abierta la convocatoria 

Redacción Carballo
18/08/2026 18:13
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Imagen de archivo de una pasada presentación de la iniciativa
Cedida
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Casa47 mantiene abierta la convocatoria para acceder las 99 viviendas en régimen de alquiler accesible en Galicia y que están localizadas en diferentes municipios de las provincias de A Coruña y Lugo. Seis de estas viviendas se localizan en Malpica.

Según informa la Delegación del Gobierno en Galicia, las personas interesadas en acceder a las mismas aún pueden realizar la inscripción en un plazo que permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre.

Las viviendas disponibles cuentan con una superficie que va de los 30 a los 162 metros cuadrados y el precio oscila entre los 350 y los 705 euros al mes, siendo la renta media de 6,24 euros por metro cuadrado.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se eligirá el número de solicitudes al azar a partir del cual se ordenarán el resto de solicitudes.

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