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Bergantiños

Herido un conductor tras sufrir una salida de vía con su camión hormigonera en Ponteceso 

El siniestro de produjo en Cores y también resultó dañado un poste de telefonía

Redacción Carballo
18/08/2026 19:51
Una ambulancia del 061
El herido fue evacuado en ambulancia
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 Un hombre resultó herido tras sufrir una salida de vía con su camión hormigonera en la DP-6805, a su paso por Cores, en el municipio s de Ponteceso. 

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después del mediodía de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el hombre había salido del interior del camión por sus propios medios. 

La central de emergencias avisó al persoal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, al GES de Ponteceso, a los Bomberos de Carballo y al personal de mantenimiento de la vía

Una vez en el punto, los agentes de la Policía Local confirmaron que el hombre necesitaba asistencia sanitaria. Además, detallaron que el lugar donde tuvo lugar el accidente podía ser peligroso para la circulación, al ser un tramo de curvas. También informaron de que, debido al accidente, resultó dañado un poste de telefonía. Por su parte, los miembros del GES indicaron que la vía tuvo que ser cortada para proceder a la retirada del camión. 

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