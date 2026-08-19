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Bergantiños

Heridos un adulto y un niño tras un sufrir un accidente con el quad en el que circulaban en Coristanco 

El adulto fue trasladado en el helicóptero medicalizado y el menor en una ambulancia

Redacción Carballo
19/08/2026 10:59
Fue necesario trasladar a uno de los heridos en helicóptero
AEC
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Dos personas, un niño y un adulto, han resultado heridas tras sufrir un accidente con el quad en el que circulaban en  Coristanco.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.30 horas de este martes en el lugar de Outeiro, en Agualada, y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazó el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, ante las heridas que presentaba el adulto, movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

La central de emergencias también dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Ponteceso, a los efectivo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y a los Bomberos de Bergantiños.

Finalmente, el adulto fue trasladado en el helicóptero medicalizado y el menor en una ambulancia.

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