Malpica licita la rehabilitación del parque y del 'campo da festa' de Santirso

Ámbito de actuación Cedida

El Concello de Malpica licita por 49.997,54 euros la rehabilitación del parque y del campo da festa de Santirso, en Vilanova. La actuación permitirá renovar los pavimentos y mejorar las condiciones de uso y seguridad de este espacio.

Esta obra fue incluida en la solicitud presentada por el Concello a la convocatoria de subvenciones de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta para la creación o mejora de infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales para 2026.

El proyecto contempla una renovación de los firmes y pavimentos, con la retirada de los actuales de celosía de hormigón y caucho y la instalación de unos nuevos continuos de hormigón y caucho, adaptados al uso del espacio.

La actuación incluye la limpieza y restauración de pequeños elementos, la recuperación de piezas de madera mediante los tratamientos necesarios y la reubicación de los colectores existentes entre el parque y el camino.

En el caso de las nuevas superficies, se colocará un pavimento continuo de hormigón con acabado de árido visto, así como un pavimento de caucho de absorción de impactos, con acabado en EPDM y la incorporación de un juego pintando sobre el propio pavimento.

El objetivo es renovar y mejorar un espacio de uso vecinal y festivo, incrementando sus condiciones de seguridad, funcionalidad y confort.