Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Xunta impulsa proyectos municipales de carácter estratégico en Cabana y Fisterra por casi 600.000 euros

Cabana recibirá más de 288.000 euros para el complejo deportivo, y Fisterra casi 305.000 euros para la rehabilitación del campo fútbol Ara Solis, entre otras actuaciones

Redacción Carballo
20/08/2026 18:52
IES de Fisterra
IES de Fisterra
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha resuelto la convocatoria de la línea de apoyo a infraestructuras municipales de carácter estratégico correspondiente a 2026, en la que resultaron beneficiarias 26 propuestas de las cuatro provincias, con una inversión superior a los 9,8 millones.

En la provincia de A Coruña resultaron beneficiarias 10 propuestas presentadas por Ames, Brión, Cabana de Bergantiños, Carral, Cedeira, Fisterra, Miño, Ordes, Pontedeume y Vedra, que recibirán aportaciones que suman más de 3,7 millones de euros.

Cabana recibirá más de 288.000 euros para el complejo deportivo, y Fisterra casi 305.000 euros para la rehabilitación del campo fútbol Ara Solis y urbanización de los accesos al campo, al polideportivo municipal e instituto de educación secundaria IES Fin del Camiño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

IES de Fisterra

La Xunta impulsa proyectos municipales de carácter estratégico en Cabana y Fisterra por casi 600.000 euros
redacción carballo
Vista aérea del polígono de Tella

Ponteceso renovará la red viaria del polígono de Tella con una ayuda de 91.000 euros de la Xunta
redacción carballo
Mapas con los trazados, en rojo, de los viales sobre los que se va a actuar

Malpica licita las obras de mejora de los caminos de Pedrosa, en Leiloio, y de Pontella a Beo, en Vilanova
redacción carballo
El ideal gallego

Sanidade llama a la población a donar sangre, especialmente de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, en niveles bajos
redacción carballo