La Xunta impulsa proyectos municipales de carácter estratégico en Cabana y Fisterra por casi 600.000 euros

IES de Fisterra EC

La Xunta ha resuelto la convocatoria de la línea de apoyo a infraestructuras municipales de carácter estratégico correspondiente a 2026, en la que resultaron beneficiarias 26 propuestas de las cuatro provincias, con una inversión superior a los 9,8 millones.

En la provincia de A Coruña resultaron beneficiarias 10 propuestas presentadas por Ames, Brión, Cabana de Bergantiños, Carral, Cedeira, Fisterra, Miño, Ordes, Pontedeume y Vedra, que recibirán aportaciones que suman más de 3,7 millones de euros.

Cabana recibirá más de 288.000 euros para el complejo deportivo, y Fisterra casi 305.000 euros para la rehabilitación del campo fútbol Ara Solis y urbanización de los accesos al campo, al polideportivo municipal e instituto de educación secundaria IES Fin del Camiño.