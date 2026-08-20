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Bergantiños

Sanidade llama a la población a donar sangre, especialmente de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, en niveles bajos 

La unidad móvil de ADOS está este jueves en Santa Comba y el viernes en Coristanco

Redacción Carballo
20/08/2026 15:33
Una persona donando sangre en un pasada campaña
AIG
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La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), adscrita a la Consellería de Sanidade, ha llamado a la participación de la población gallega en la donación de sangre, especialmente de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, que actualmente presentan niveles bajos.

A través de un comunicado, el departamento autonómico recuerda que en determinadas épocas del año puede bajar el número de donaciones, pero no la demanda de sangre y sus derivados. De hecho, los centros sanitarios de Galicia necesitan más de 400 donaciones diarias para desarrollar de manera eficaz sus tareas sanitarias a lo largo de todo el año.

En este contexto, considera "imprescindible" la generosidad y altruismo de toda la ciudadanía y solicita un "esfuerzo especial" para incrementar las reservas de sangre.

Las donaciones pueden realizarse de forma estable en los locales de donación localizados en los hospitales de las siete ciudades gallegas. Además, las distintas unidades móviles de la agencia visitarán en estos días diferentes ayuntamientos para conseguir las donaciones necesarias que garanticen el desarrollo de la gran labor asistencial de los distintos centros sanitarios.

Ayer la unidad móvil se desplazó hasta A Laracha y este miércoles está en Santa Comba, en lo que respecta a la comarca. Ese viernes habrá unidades móviles en Vigo (Balaídos), Cariño, Sada, Coristanco, Boiro, O Pino, A Estrada, Tui, Vilalba y Xinzo de Limia; y el sábado, en Ordes, Boiro, A Estrada, Tui y Vilalba.

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