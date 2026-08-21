La Guardia Civil desarticula cuatro puntos de venta de sustancias estupefacientes en Arteixo

Operativo llevado a cabo en Arteixo Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo ha desmantelado cuatro puntos de venta de sustancias estupefacientes y detenido a seis vecinos de esa localidad como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en la fase de explotación de la operación “Artime”.

El operativo, tutelado por el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Nº1 de A Coruña, se inició en mayo del presente año, al tener conocimiento los componentes de la mencionada Unidad de la posible existencia de cuatropuntos de venta de sustancias estupefacientes en el núcleo de Meicende-Arteixo, lo que generaba gran alarma social y malestar entre los residentes de la zona.

Material incautado Guardia Civil

En el transcurso de la operación, los componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Arteixo lograron la localización de los supuestos puntos de venta, obteniendo numerosos indicios de la realización de la supuesta actividad ilícita en ellos, motivo por el que solicitaron autorización judicial para el registro de los mismos. Una vez obtenida, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro simultáneo de los cuatro domicilios, contando con la colaboración de la Policía Local de Arteixo para la regulación del tráfico y protección durante su desarrollo.

El balance final del operativo es: seis detenidos (tres hombres y tres mujeres) como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas; la incautación de 1.402 dosis de heroína, 365 dosis de cocaína, 44,07 gramos de hachís, 6.680 euros en moneda fraccionada, Un turismo, utensilios para el pesaje y preparación de las sustancias estupefacientes.