Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo 

La operación se llevó a cabo este jueves en diferentes puntos del municipio

Europa Press
21/08/2026 10:28
Coche de la Guardia Civil
La Guardia Civil llevó a cabo el operativo
AIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Seis personas fueron detenidas este  jueves, 20 de agosto, en un operativo antidroga en Arteixo. Así lo han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. 

Según han explicado, el operativo, realizado por la Guardia Civil, se desarrolló en distintas zonas del municipio coruñés. Los hechos se saldaron con la incautación de droga y la detención de seis personas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los mayores de Coristanco disfrutaron de su primera comida anual

Coristanco propone un día en la Ribeira Sacra entre viñedos y los Cañones del Sil
redacción carballo
Esta mañana ya estaban reponiendo la cristalera rota por la que los ladrones accedieron al local

Dos encapuchados asaltan el Eroski de Cerqueda y huyen con la caja fuerte
M. Negreira
WhatsApp Image 2026-08-21 at 12.48.59

La Guardia Civil desarticula cuatro puntos de venta de sustancias estupefacientes en Arteixo
redacción carballo
Coche de la Guardia Civil

Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo
Europa Press