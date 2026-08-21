Bergantiños
Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo
La operación se llevó a cabo este jueves en diferentes puntos del municipio
Seis personas fueron detenidas este jueves, 20 de agosto, en un operativo antidroga en Arteixo. Así lo han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.
Según han explicado, el operativo, realizado por la Guardia Civil, se desarrolló en distintas zonas del municipio coruñés. Los hechos se saldaron con la incautación de droga y la detención de seis personas.