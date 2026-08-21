Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo 

La Guardia Civil llevó a cabo el operativo AIG

Seis personas fueron detenidas este jueves, 20 de agosto, en un operativo antidroga en Arteixo. Así lo han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Según han explicado, el operativo, realizado por la Guardia Civil, se desarrolló en distintas zonas del municipio coruñés. Los hechos se saldaron con la incautación de droga y la detención de seis personas.