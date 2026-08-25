A Deputación convoca os VI Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais, dotados con 42.000 euros
A convocatoria inclúe cinco premios de 7.000 euros para proxectos e outro da mesma contía para recoñecer a traxectoria dunha entidade
A Deputación da Coruña convoca a sexta edición do Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais, unha iniciativa destinada a recoñecer o traballo que desenvolven as entidades sociais da provincia na defensa dos dereitos da cidadanía, na atención aos colectivos máis vulnerables e na mellora do benestar das persoas e das comunidades.
A convocatoria, que vén de publicarse no Boletín Oficial da Provincia, conta cunha dotación total de 42.000 euros e establece dúas modalidades. A primeira premiará cinco proxectos con 7.000 euros cada un, mentres que a segunda recoñecerá, tamén con 7.000 euros, a traxectoria dunha entidade que destaque polo seu labor no ámbito dos servizos sociais.
Os premios a proxectos distribúense en cinco categorías: investigación científica no ámbito dos servizos sociais; iniciativas no ámbito rural; persoas maiores, discapacidade e dependencia; familia, infancia e adolescencia; e inclusión social.
Poderán concorrer á convocatoria as entidades sen ánimo de lucro do ámbito dos servizos sociais que desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña e estean inscritas como entidades de iniciativa social no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia.
O Premio de Boas Prácticas pretende poñer en valor iniciativas que contribúan a mellorar a atención social, fomentar a innovación e ofrecer respostas ás necesidades das persoas e colectivos máis vulnerables, ao tempo que recoñece o traballo continuado das entidades que conforman o tecido social da provincia.
O prazo para presentar candidaturas abrirá o 1 de setembro de 2026 e permanecerá aberto ata as 14.00 horas do 30 de setembro de 2026.
Tanto a presentación das solicitudes como o resto da tramitación realizaranse de forma telemática a través da plataforma Subtel, accesible desde a sede electrónica da Deputación da Coruña.