Lorenzana y el alcalde de Coristanco abordan los avances del parque empresarial 

Juan Carlos García, junto a Lorenzana Luis Polo

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, abordaron este martes en Santiago los avances que se están acometiendo para desarrollar la primera fase del parque empresarial del municipio.

En la reunión, Lorenzana explicó que el Consello da Xunta aprobó definitivamente en febrero el Plan estructurante de ordenación del suelo empresarial (Peose) del futuro polígono de Coristanco, que permitirá dotar al ayuntamiento con más de 173.100 m2 de suelo empresarial con una inversión que supera los 12 millones de euros. En esta línea, la conselleira recordó que la previsión de la Xunta es licitar las obras en el año 2027 para poder comenzar con su ejecución lo antes posible.