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Bergantiños

La Costa da Morte recicló cerca de 2.300 toneladas de vidrio durante el año pasado

Las cifras suponen un descenso del 8% con respecto a lo recogido en 2024 en los iglús verdes

Rosa Balsa
26/08/2026 10:05
contenedores de vidrio en Carballo (5)
Carballo es el décimo municipio gallego con mas cantidad de vidrio reciclado 
Mar Casal
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La Costa da Morte recicló durante el año pasado cerca de 2.300 toneladas de envases de vidrio, una cifra que desciende un 8% con respecto a 2024. Así lo reflejan los datos de Ecovidrio, el único Scrap (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Producto) especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva de los envases de vidrio desde el origen. 

En su conjunto, la Costa da Morte cerró el año pasado con un total de 2.288.411 kilos de envases de vidrio depositados en los 1.368 contenedores verdes repartidos por toda la zona. Son catorce contenedores más que en 2024, reforzando así la apuesta por una de las formas más eficaces de reducir el impacto ambiental y promover la economía circular. 

Datos reciclaje
Datos de reciclaje de vidrio
DB

Pese a ello, las cifras de reciclaje tan solo aumentaron en media docena de municipios: Carballo, Cee, Cerceda, Fisterra, A Laracha y Muxía.

El mayor auge se ha dado en Cee, con 140.130 kilos (un 19% más). A su vez, Muxía registró un incremento del 12% (hasta 103.992 kilos); en Fisterra fue del 9,2% (153.920 kilos); en Carballo aumentó un 4,6% (hasta los 619.300 kilos); en Cerceda, un 3,7% (77.799 kilos); y en A Laracha, un 2,4% (191.000 kilos). 

contenedores de vidrio en Carballo (6)
Contenedores de vidrio
Mar Casal

 Con respecto a Carballo, cabe destacar que es el décimo municipio gallego con mayor tasa global de reciclaje de vidrio, por detrás de las siete grandes ciudades, así como de Oleiros y Poio. La capital de Bergantiños cuenta, asimismo, con la mayor cantidad de contenedores de vidrio de la Costa da Morte (332), seguida de A Laracha (130) y Santa Comba (123). 

El resto de municipios de la zona han experimentado una reducción del reciclaje, siendo los municipios más afectados Mazaricos (una caída del 72,2%, cerrando el año con 20.260 kilos) y Corcubión (con un 63% menos, con 28.660 kilos), según los datos de Ecovidrio. 

Laxe y Fisterra, los que más reciclan por habitante

 No obstante, son los municipios de Laxe y Fisterra los que lideran la recogida selectiva de vidrio por habitante en la zona, con una media de 33 kilos en ambos casos, lo que equivale a 112 envases depositados por vecino, superando ampliamente la media autonómica, que es de 56 envases por habitante. Las cifras más bajas le corresponden a Mazaricos, con tan solo 5,4 kilos por vecino.

s.

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