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Bergantiños

La Xunta destaca el trabajo de las mariscadoras del Anllóns en la recuperación de los bancos afectados por los temporales

La Consellería do Mar mantiene con la agrupación un convenio de colaboración con un presupuesto de 60.254,80 euros

Redacción Carballo
26/08/2026 18:27
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Visita a las mariscadoras
Moncho Fuentes
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La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, visitó este miércoles la Agrupación de Mariscadoras do Río Anllóns, donde mantuvo un encuentro con su presidenta, Inés García, y con las profesionales del colectivo para conocer de primera mano la evolución de sus bancos marisqueros y de los trabajos destinados a su recuperación.

Durante la visita, la representante de la Consellería do Mar puso en valor la labor de las mariscadoras en la conservación y gestión sostenible de los recursos y reiteró el compromiso de la Xunta de acompañar al sector en la recuperación de la capacidad productiva de las zonas afectadas por los temporales de comienzos de año.

En este contexto, la consellería mantiene con la agrupación un convenio de colaboración con un presupuesto de 60.254,80 euros, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), para actuar sobre una superficie de 118.254 metros cuadrados de las zonas productivas de la ensenada y del estuario del río Anllóns.

El acuerdo forma parte del plan extraordinario de contingencia impulsado por el Gobierno gallego ante la mortalidad de bivalvos provocada por las intensas borrascas y la consiguiente bajada de la salinidad. Precisamente, la actividad extractiva tanto en las zonas de libre marisqueo como en la autorización gestionadas por la agrupación permanece suspendida desde finales del mes de febrero para favorecer la recuperación de los recursos.

Los trabajos previstos incluyen la remoción manual y mecánica del sustrato para favorecer la aireación del sedimento, la retirada de basura marina y macroalgas, la vigilancia de las zonas productivas y la colaboración en muestreos de seguimiento. También se contemplan clareos y traslados de berberecho y almeja japonesa entre bancos, así como actuaciones para reducir la presencia de depredadores como el cangrejo común.

La programación permite incorporar progresivamente entre cinco y once mariscadoras a las tareas de regeneración mediante turnos de cuatro horas, con una compensación que puede alcanzar los 700 euros mensuales.

Ángeles V. Suárez destacó también la capacidad de la agrupación para avanzar en la modernización de su actividad. En este sentido, el colectivo desarrolló el proyecto Implantación del sistema de gestión, trazabilidad y procesado del berberecho del Anllóns, con una inversión de 55.094 euros y una ayuda pública de 51.997,72 euros, cofinanciada por el Fempa.

La iniciativa permitió incorporar nuevo equipamiento y herramientas digitales para mejorar la gestión, la trazabilidad y el procesado del producto, así como el seguimiento ambiental del estuario. Este proyecto fue seleccionado por la Red Española de Grupos de Pesca como ejemplo de buenas prácticas en desarrollo local participativo, reconociendo su contribución a la innovación, a la sostenibilidad, a la mejora de las condiciones de trabajo de las profesionales y a la valorización del berberecho del Anllóns.

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