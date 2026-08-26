La Xunta ve en el proyecto Couto Florido el ejemplo de una política ambiental útil

Visita de la conselleira a O Couto, acompañada por el alcalde, entre otros, este miércoles Moncho Fuentes

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se refirió este miércoles al proyecto Couto Florido como ejemplo de una política ambiental útil que protege la naturaleza, mejora el paisaje, cuida a las personas y apuesta por la vida y el futuro en el rural.

Acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y el director del Instituto de Estudos do Territorio da Xunta, Enrique Salvador, entre otros, la responsable autonómica participó en la aldea de O Couto (Ponteceso) en un recorrido por diferentes espacios del lugar para comprobar in situ los resultados de las actuaciones realizadas durante este mes de agosto a través de la segunda edición de la iniciativa de recuperación y dinamización del rural.

El recorrido permitió comprobar la segunda fase del proyecto piloto Couto Florido, que incidió en la eliminación de los impactos paisajísticos que causan sobre el entorno natural determinados defectos estéticos o el propio desgaste derivado del paso del tiempo en los inmuebles y en diferentes tipos de espacios y equipamientos públicos.

Ángeles Vázquez y el regidor coincidieron en destacar que las actuaciones ambientales, desarrolladas con la participación de los vecinos de este lugar y de voluntarios, sirven para mostrar al resto de Galicia que revivir las zonas del rural es posible contando con las experiencias de la gente.

La conselleira apeló a sentir orgullo por la implicación ciudadana y de distintas entidades para querer reunirse, cuidar el lugar en el que viven y desarrollar diferentes actividades paisajísticas, culturales y sociales.

El regidor agradeció a la conselleira su interés y ayuda para mejorar el patrimonio ambiental de Ponteceso. “Nestes tres anos de goberno a conselleira levou a cabo un gran traballo para mellorar e coidar do noso patrimonio ambiental, estamos moi agradecidos”, apuntó Mato, quien además aprovechó la visita para abordar con la conselleira otros proyectos de interés para el municipio.

El proyecto Couto Florido cuenta con la participación del Instituto de Estudos do Territorio (IET), a través de la aportación de 18.000 euros, y de la Fundación Eduardo Pondal, con sede en la propia aldea. La implicación institucional de la Xunta se enmarca en el desarrollo de la Estratexia Galega da Paisaxe 2030, además de la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y paisajístico y de la restauración ecológica con soluciones basadas en la naturaleza.

Para recuperar y mejorar el paisaje de la aldea de O Couto, el proyecto impulsó la restauración ecológica y cultural del espacio público, implicando activamente a los vecinos en el diseño y ejecución de las intervenciones. En concreto, la iniciativa apuesta por un modelo sostenible basado en soluciones naturales y culturales, reforzando la biodiversidad y la identidad local.

La aldea de O Couto recibe desde el 7 de agosto a decenas de vecinos, niños, niñas, voluntarios y personas que vienen desde distintos puntos del país para colaborar en las intervenciones que se llevan a cabo en esta segunda edición de la iniciativa.

En este caso, los trabajos consisten en la colocación de una lona al lado de la carretera para eliminar el impacto visual en la aldea, en el pintado exterior de la Casa dos Veciños, en el blanqueado de los muros del cementerio parroquial y en el pintado de portales y portalones de acero galvanizado en colores tradicionales.

Además de esto, se renuevan las macetas de barro y jardineras de madera, se elimina el cierre superior de alambre de los muros de la plaza de la aldea, se recuperan las placas artesanales de barro cocido de los bancos y se plantan más de 300 árboles y plantas.