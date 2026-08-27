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Bergantiños

Corme festeja su Entroido de Verán con 9Louro y Ortiga 

La fiesta será este sábado a partir de las siete de la tarde, como anticipo a las celebraciones del San Roque

Redacción Carballo
27/08/2026 19:39
9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo
9Louro en su actuación en el San Xoán de Carballo
Mar Casal
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La localidad de Corme (Ponteceso)celebra este sábado 29 de agosto su Entroido de Verán, dentro de las fiestas de San Roque, con la música y los disfraces como principales protagonistas. La jornada festiva comenzará a partir de las siete de la tarde con un recorrido por los bares de la  localidad con la charanga Santa Compaña

La fiesta continuará con la música de 9Louro y Ortiga, a los que sumarán DKprichos y DJ Drewkorme. La organización corre a cargo de la asociación Petón da Ghaivota. 

El Entroido de Verán será el anticipo de las fiestas de San Roque, que darán comienzo el domingo, con misa, sesión vermú y verbena, y se prolongarán hasta el martes.

 

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