Bergantiños
Corme festeja su Entroido de Verán con 9Louro y Ortiga
La fiesta será este sábado a partir de las siete de la tarde, como anticipo a las celebraciones del San Roque
La localidad de Corme (Ponteceso)celebra este sábado 29 de agosto su Entroido de Verán, dentro de las fiestas de San Roque, con la música y los disfraces como principales protagonistas. La jornada festiva comenzará a partir de las siete de la tarde con un recorrido por los bares de la localidad con la charanga Santa Compaña.
La fiesta continuará con la música de 9Louro y Ortiga, a los que sumarán DKprichos y DJ Drewkorme. La organización corre a cargo de la asociación Petón da Ghaivota.
El Entroido de Verán será el anticipo de las fiestas de San Roque, que darán comienzo el domingo, con misa, sesión vermú y verbena, y se prolongarán hasta el martes.