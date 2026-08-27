Corme festeja su Entroido de Verán con 9Louro y Ortiga 

9Louro en su actuación en el San Xoán de Carballo Mar Casal

La localidad de Corme (Ponteceso)celebra este sábado 29 de agosto su Entroido de Verán, dentro de las fiestas de San Roque, con la música y los disfraces como principales protagonistas. La jornada festiva comenzará a partir de las siete de la tarde con un recorrido por los bares de la localidad con la charanga Santa Compaña.

La fiesta continuará con la música de 9Louro y Ortiga, a los que sumarán DKprichos y DJ Drewkorme. La organización corre a cargo de la asociación Petón da Ghaivota.

El Entroido de Verán será el anticipo de las fiestas de San Roque, que darán comienzo el domingo, con misa, sesión vermú y verbena, y se prolongarán hasta el martes.