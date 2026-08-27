Última visita nocturna para conocer los secretos de Dombate, este viernes 28 de agosto

Una de las viisitas nocturnas al Dolmen de Dombate Cedida

El Concello de Cabana finaliza este viernes 28 de agosto las visitas guiadas nocturnas al dolmen de Dombate, para conocer así los secretos de la catedral del megalitismo. La visita será entre las once y las doce de la noche en el centro arqueológico de Dombate.

Para asistir es necesario inscribirse previamente. El Concello continúa así con la promoción de su patrimonio megalítico, divulgando el monumento más importante en el noroeste peninsular.