Bergantiños
Última visita nocturna para conocer los secretos de Dombate, este viernes 28 de agosto
Concluye la programación para la divulgación del patrimonio megalítico
El Concello de Cabana finaliza este viernes 28 de agosto las visitas guiadas nocturnas al dolmen de Dombate, para conocer así los secretos de la catedral del megalitismo. La visita será entre las once y las doce de la noche en el centro arqueológico de Dombate.
Para asistir es necesario inscribirse previamente. El Concello continúa así con la promoción de su patrimonio megalítico, divulgando el monumento más importante en el noroeste peninsular.