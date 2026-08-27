Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Última visita nocturna para conocer los secretos de Dombate, este viernes 28 de agosto

Concluye la programación para la divulgación del patrimonio megalítico 

Redacción Carballo
27/08/2026 19:21
Visita nocturna al Dolmen de Dombate
Una de las viisitas nocturnas al Dolmen de Dombate
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Cabana finaliza este viernes 28 de agosto las visitas guiadas nocturnas al dolmen de Dombate, para conocer así los secretos de la catedral del megalitismo. La visita será entre las once y las doce de la noche en el centro arqueológico de Dombate. 

Para asistir es necesario inscribirse previamente. El Concello continúa así con la promoción de su patrimonio megalítico, divulgando el monumento más importante en el noroeste peninsular. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

9Louro lleno la Praza do Concello durante su actuación en el San Xoán de Carballo

Corme festeja su Entroido de Verán con 9Louro y Ortiga
redacción carballo
Visita nocturna al Dolmen de Dombate

Última visita nocturna para conocer los secretos de Dombate, este viernes 28 de agosto
redacción carballo
El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón

La Xunta cita a los afectados por el proyecto de la senda que discurrirá entre Os Martices y el final de A Pedra, en la parroquia cabanesa de Nantón
redacción carballo
Las pistas sobre las que se va a actuar están bastante deterioradas por el paso del tiempo

El Concello de Malpica reparará distintas pistas de la parroquia de Mens
redacción carballo