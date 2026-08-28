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Bergantiños

El campo de fútbol de O Roxo luce un césped de última generación 

El alcalde, Juan Manuel Rodríguez, y el presidente provincial, Valentín González Formoso, inauguraron una actuación en la que se invirtieron más de 312.000 euros

Redacción Carballo
28/08/2026 21:43
Asistentes al acto de inauguración del nuevo césped de O Roxo
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Los clubes de fútbol de Cerceda estrenarán este sábado y domingo con motivo de la disputa del Trofeo Concello el nuevo tapete artificial del campo de O Roxo, luego de que a última hora de la tarde de este viernes se procediese a la inauguración oficial de la mejora acometida en el recinto deportivo.

El acto contó con la participación del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y del alcalde, Juan Manuel Rodríguez.

La actuación supuso una inversión de 312.781 euros, de los que el organismo provincial aportó el 80% (250.255,55 euros), corriendo el 20% restante a cargo del Concello de Cerceda.

Durante el acto, Formoso destacó la importancia de la colaboración entre la institución provincial y los municipios para modernizar infraestructuras deportivas de uso cotidiano. 

El presidente provincial subrayó también que la renovación del campo permitirá “ofrecer aos clubs de Cerceda, aos nenos e nenas das categorías de base e ao conxunto das persoas usuarias unhas instalacións máis modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais”.

Por su parte, el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, destacó que se trata “dunha actuación moi necesaria nun campo que soporta unha actividade deportiva intensa ao longo de todo o ano” y agradeció el apoyo de la Diputación para acometer el proyecto.

Renovación integral

La actuación permitió renovar una instalación que acumulaba más de una década de uso intensivo y cuyo terreno de juego presentaba un importante deterioro. 

El desgaste de la fibra sintética, la pérdida de nivelación de la subbase y el estado del relleno de caucho provocaban problemas de drenaje, irregularidades en el comportamiento del balón y un mayor riesgo de lesiones. 

Los trabajos incluyeron la retirada del antiguo césped y el aprovechamiento de parte de los materiales, la nivelación de la superficie de aglomerado asfáltico y la instalación de un nuevo césped artificial de última generación, más resistente y preparado para soportar un uso intensivo.

La intervención se completó con la reparación y sustitución de los tramos deteriorados de la canaleta perimetral de drenaje y el marcaje reglamentario para la práctica de fútbol 11 y fútbol 7.

 También se reubicó todo el equipamiento deportivo perimetral.

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