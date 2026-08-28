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Bergantiños

La Xunta adjudica por casi 460.000 euros el serivicio de retirada y valorización del vidrio del complejo de Sogama

Los concellos que en origen depositen los envases en los iglús correspondientes pagarán menos y recibirán ingresos de las empresas recicladoras

Redacción Carballo
28/08/2026 16:42
contenedores de vidrio en Carballo (7)
En primer plano, un contenedor de vidrio en Carballo 
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La Xunta adjudica por un importe de cerca 460.000 euros el servicio de retirada y valorización del vidrio contenido en la fracción de rechazo resultante del tratamiento de la bolsa negra del complejo de Sogama. 

Este contrato, con una duración inicial de 2 años y prorrogable por 2 años más, tiene como objetivo contribuir a incrementar las tasas de reciclaje en Galicia y evitar el vertido del material. 

Si bien, los envases de vidrio deberían ser depositados en origen en el iglú verde, lo cierto es que aún llegan importantes cantidades de este material al complejo medioambiental de Cerceda.

Después de someter a tratamiento la bolsa negra mediante la segregación automática de la parte reciclable para enviar a la industria transformadora y la valorización energética de la no reciclable, aun queda, en el rechazo resultante del proceso, una cantidad de vidrio que puede ser recuperada para distintos usos, evitando su vertido. 

Hay que recordar que el vidrio incrementa sustancialmente el peso de la bolsa negra que los ayuntamientos entregan en sus instalaciones y, por lo tanto, el importe de la factura que deben abonar. 

De ser depositado en los iglús correspondientes, los entes locales no solo pagarían menos a Sogama, sino que recibirían ingresos por parte de las entidades recicladoras. 

En este sentido, no debe olvidarse que se trata de un material 100% reciclable y que de un envase de vidrio se puede obtener otro de idénticas características, sin perder propiedades durante el proceso de reciclaje.

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