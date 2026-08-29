A ‘foodtruck’ de Pesca Saúde chega ao Pantín Classic para promover hábitos saudables a través do produto do mar galego
Este sábado e o domingo
O proxecto Pesca Saúde, a iniciativa coa que os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) promoven o consumo de produto pesqueiro galego como hábito de vida saudable, está de parada este sábado e o domingo na praia de Pantín, no concello de Valdoviño, coincidindo coa celebración do campionato de surf Pantín Classic 2026.
A través dunha foodtruck e un espazo promocional e divulgativo, a iniciativa porá de manifesto o papel clave do peixe, marisco e outros produtos do mar na saúde e o benestar físico.
A oferta gastronómica desenvolvida para esta cita nace do vínculo entre o litoral galego, a nutrición e a actividade física. En colaboración cun dos restaurantes adheridos ao proxecto, A Artesa da Moza Crecha, Pesca Saúde ofrecerá a deportistas e público xeral unha selección de petiscos de cociña galega contemporánea elaborados con produtos do mar e de proximidade.
A proposta articúlase arredor do concepto "Antes da Onda / Despois da Onda", diferenciando entre os nutrientes necesarios para afrontar o esforzo físico e os orientados a acelerar a recuperación muscular. Así, a elaboración "Antes da Onda" consistirá nun crocante de pan de millo con bonito curado e tomate soasado, unha opción fresca, equilibrada e de fácil dixestión na que o bonito achega proteína magra e graxas omega-3 ideais para os momentos previos ao exercicio.
Pola súa banda, a proposta "Despois da Onda" será un brioche de mexillón galego en escabeche emulsionado e codium, un petisco rico en proteína, ferro e minerais esenciais concibido especificamente para favorecer a recuperación muscular tras o esforzo intenso.
Este domingo, haberá sesións de degustación de "Antes da Onda" entre as 11:00 e as 12:00 horas e de "Despois da Onda" entre as 13:00 e as 14:00 horas. O espazo de atención á cidadanía estará operativo de 11:00 a 14:00 horas pola mañá e de 16:00 a 17:00 horas pola tarde.