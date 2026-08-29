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Bergantiños

Avanzan las obras de la cubierta del IES Eduardo Pondal de Ponteceso

La Xunta destinó a la actuación 414.137 euros

Redacción Carballo
29/08/2026 12:15
IES EDUARDO PONDAL 3
Estado de las obras
Cedida
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Las obras de sustitución de la cubierta del IES Eduardo Pondal de Ponteceso avanzan a buen ritmo, así como las relacionadas con el lucernario y otras reparaciones de entidad menor. Así lo confirma el Concello de Ponteceso, que recuerda que la Xunta destinó a renovar la cubierta un total de 414.137 euros. Se trata de una actuación muy demandada por la comunidad educativa debido al mal estado que presenta la instalación y a los daños agravados por los temporales del pasado invierno.

“É unha actuación moi importante para o noso concelllo polo deterioro que presentaba o tellado que soportou moitos temporais durante os últimos anos e permitirá aumentar a seguridade do centro educativo”, apuntó el alcalde, José Manuel Mato. 

Esta actuación forma parte del paquete de medidas puesto en marcha por la Xunta para reparar los daños ocasionados por los temporales en los centros educativos gallegos. En total, la Consellería de Educación destinó inicialmente 5,2 millones de euros para atender 119 incidencias registradas en colegios e institutos gallegos.

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