Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El PSOE de Ponteceso solicita un pleno extraordinario para poner el servicio de madrugadores en el CEIP As Forcadas de Corme Porto

Señala que sería una ampliación de un servicio que ya existe en otro colegio del municipio

Redacción Carballo
29/08/2026 18:40
Lois García Carballido
AEC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PSOE de Ponteceso presentará este lunes la solicitud de un pleno  extraordinario y urgente para dotar del servicio de madrugadores al CEIP As Forcadas de Corme Porto. 

Dado que el Concello ya cuenta con este servicio en el CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso, el PSOE señala que sería viable una ampliación. 

En el caso de que la ampliación del servicio se pueda aprobar por decreto de la alcaldía, el PSOE renunciará a la convocatoria del pleno" para dar prioridad a la creación del servicio ya en el mes de septiembre". 

"Apoiar aos centros en zonas de reto demográfico como Corme Porto e Corme Aldea é unha necesidade urxente e inaprazable. O CEIP As Forcadas merece dispoñer do servizo canto antes, as familias de dez nenos e nenas xa manifestaron o interese por desfrutar do servizo e non podemos deixalas atrás, porque canto máis servizos teñamos máis atractivo será para as famlias asentarse no noso concello", expresó el portavoz local Xosé Lois García Carballido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El fenómeno del surf en Galicia: negocio, turismo internacional y cantera
Carlos Alberto Fernández
Mon Lendoiro en su Estudo Garabato

Mon Lendoiro | “Hai que apostar polo produto sostible e a produción consciente”
redacción carballo
Segunda jornada de Berocasión (8)

Berocasión apura su última jornada en Carballo para la adquisición de vehículos
redacción carballo
El ideal gallego

El PSOE de Ponteceso solicita un pleno extraordinario para poner el servicio de madrugadores en el CEIP As Forcadas de Corme Porto
redacción carballo