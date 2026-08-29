El PSOE de Ponteceso solicita un pleno extraordinario para poner el servicio de madrugadores en el CEIP As Forcadas de Corme Porto

Lois García Carballido AEC

El PSOE de Ponteceso presentará este lunes la solicitud de un pleno extraordinario y urgente para dotar del servicio de madrugadores al CEIP As Forcadas de Corme Porto.

Dado que el Concello ya cuenta con este servicio en el CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso, el PSOE señala que sería viable una ampliación.

En el caso de que la ampliación del servicio se pueda aprobar por decreto de la alcaldía, el PSOE renunciará a la convocatoria del pleno" para dar prioridad a la creación del servicio ya en el mes de septiembre".

"Apoiar aos centros en zonas de reto demográfico como Corme Porto e Corme Aldea é unha necesidade urxente e inaprazable. O CEIP As Forcadas merece dispoñer do servizo canto antes, as familias de dez nenos e nenas xa manifestaron o interese por desfrutar do servizo e non podemos deixalas atrás, porque canto máis servizos teñamos máis atractivo será para as famlias asentarse no noso concello", expresó el portavoz local Xosé Lois García Carballido.