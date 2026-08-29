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Bergantiños

Malpica presentael proyecto Praia Pallet en el Pantín Classic 

El concejal Rodrigo Mato explicó la iniciativa municipal, mientras que Víctor, de Maldita Surfboards, impartió varios obradoiros de surf

Redacción Carballo
29/08/2026 18:09
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Presentación  del proyecto
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El Concello de Malpica acudió al Pantín Classic Galicia Pro, donde presentó su proyecto Praia Pallet. Lo hizo en los Faladoiros do Pantín, un espacio en el que se ponen en común iniciativas relacionadas con el surf, el mar y la protección del medio ambiente. 

Allí estuvieron los concejales Rodrigo Mato y Noelia Freijeiro para presentar el Proxecto Praia Pallet, una iniciativa impulsada por el Concello malpicán e implantada ya en seis playas del municipio. 

Rodrigo Mato explicó durante su intervención que el principal objetivo de esta iniciativa es contribuir a mantener limpio el entorno de las playas, aprovechando determinados elementos que el mar arrastra hasta la costa y que, una vez recuperados, pueden tener utilidad dentro del propio espacio litoral.

Esta iniciativa pretende implicar tanto a la administración como a la ciudadanía en la conservación de estos espacios públicos.

Malpica fue pionera en la implantación de este proyecto en la península, convirtiéndose en un referente con una iniciativa que pone el foco en la limpieza, el cuidado del entorno y la responsabilidad compartida sobre las playas.

La jornada contó también con la participación de Víctor, de Maldita Surfboards, empresa dedicada a la fabricación de tablas de surf e instalada en Malpica. Víctor fue el encargado de desarrollar varios obradoiros relacionados con el mundo del surf y con la reparación de tablas.

Desde el Concello de Malpica destacan la importancia de participar en un evento de referencia con el Pantín Classic para compartir experiencias y poner en valor el compromiso de Malpica con la conservación del litoral.

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