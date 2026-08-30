El pescado de la lonja de Laxe conquista paladares en Noia

La cita fue un éxito Cedida

La Plaza de Abastos de Noia acogió en la mañana de este domingo una degustación gratuita de pescado y marisco de la lonja de Laxe, con tres elaboraciones preparadas por el cocinero Miguel Mosteiro. La actividad se enmarca en la campaña de promoción de la Cofradía de Pescadores de Laxe, con el apoyo del GALP Costa da Morte, destinada a poner en valor la pesca costera artesanal y fomentar el consumo de productos del mar locales.

Un poco antes de las 12 del mediodía comenzaron a servirse las primeras tapas en uno de los puestos del propio mercado. En menos de una hora, Miguel Mosteiro ofreció a los asistentes más de 400 tapas en tres elaboraciones distintas: empanada de millo de pescado azul; sardina soasada con crema de coliflor, ajada y pan especiado; y taco de longueirón con cebolla y verduritas encurtidas, salsa de tomatillo verde y aceite de hierbas. En concreto, durante el evento se sirvieron 180 raciones de empanada, 160 de sardina y 80 raciones de longueirón.

La cita de este domingo en Noia es la segunda ofrecida este año por la Cofradía de Pescadores de Laxe. La campaña se inició el mes pasado con una degustación a cargo de la chef Lucía Freitas en la Plaza de Abastos de Santiago y continuará con acciones en Carballo, el 10 de septiembre y el Parador Costa da Morte, el 1 de octubre.

La degustación de los pescados de Laxe estuvo concebida no sólo para resaltar la riqueza marinera del puerto de Laxe y su lonja, sino también para divulgar el valor de la pesca costera artesanal: una actividad que garantiza la frescura, calidad y sostenibilidad de las capturas y que mantiene a la comunidad marinera local, un pilar económico, social y cultural de la Costa da Morte.

Con esta campaña, iniciada en 2025, la Cofradía de Pescadores de Laxe consolida su compromiso con la divulgación de los valores de la pesca costera artesanal, responsable y sostenible, así como con la promoción del consumo de pescados y mariscos de su lonja.