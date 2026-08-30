La Xunta destaca los más de 2.100 proyectos atendidos en la provincia a través de la Red de polos de emprendimiento, como el de Coristanco

Una actividad en el Polo de Emprendimiento de Coristanco AIC

La Xunta de Galicia ha asesorado hasta el momento a más de 2.100 proyectos de emprendimiento a través de los tres polos que están activos actualmente en la provincia de A Coruña: Ferrol, Coristanco y Melide, contribuyendo además a la creación de más de 260 nuevas empresas.

Asimismo, a través de esta Red —una iniciativa en la que se presta asesoramiento individualizado y gratuito a cualquier persona que quiera emprender un negocio o consolidar el que ya tiene— el personal técnico y asesor ya ha realizado alrededor de 6.700 tutorías, tanto en línea como presenciales, orientadas a acompañar a las personas emprendedoras en el cumplimiento de sus objetivos, según las diferentes fases de desarrollo en las que se encuentren sus ideas de negocio.

Cabe señalar, también, que cerca del 60% de los proyectos asesorados en la provincia están impulsados por mujeres. En cuanto a los sectores, predominan en primer lugar los servicios (22%), seguidos del comercio (19%) y de la hostelería (13%).

También destacan, con un 6% del total, las iniciativas específicas de relevo, ya que la Red de polos ofrece también acompañamiento para asesorar, agilizar y facilitar los procesos de transmisión de negocios en funcionamiento establecidos en el territorio gallego, con el fin de garantizar su continuidad y evitar el cierre por falta de personas emprendedoras que los mantengan.

El programa permite, de este modo, poner en contacto a quienes venden o alquilan su empresa con personas interesadas en hacerse cargo de ella, apostando así por un proyecto empresarial consolidado y viable y reduciendo los riesgos de la puesta en marcha de un nuevo negocio. Además, la Xunta ofrece ayudas a través del Bono relevo, una de las cinco líneas de la orden unificada de ayudas para autónomos, que sigue abierta hasta el 30 de septiembre con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Además, el dinamismo de los polos se refleja en las más de 600 actividades que han organizado, entre reuniones con entidades del territorio, acciones de formación y eventos.

La Red de polos forma parte de la apuesta estratégica del Gobierno gallego por apoyar iniciativas que contribuyan a la innovación y a la vertebración del territorio, fijando población en el rural y poniendo a disposición de las personas emprendedoras todas las herramientas necesarias para impulsar las oportunidades de negocio y aprovechar los recursos disponibles.

Puesta en marcha en julio de 2022, actualmente la Red cuenta con 15 oficinas activas, repartidas por todo el territorio: tres en la provincia de A Coruña (Ferrol, Coristanco y Melide), cinco en la provincia de Lugo (Friol, Mondoñedo, Sarria, A Fonsagrada y Monforte de Lemos); cuatro en la provincia de Ourense (O Carballiño, Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras y Verín); y tres en la provincia de Pontevedra (Silleda, O Porriño y Vilanova de Arousa).