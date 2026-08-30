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Bergantiños

Laxe honra a Santa Rosa y Cabovilaño culmina sus fiestas de San Román 

La Costa da Morte continúa siendo escenario de diferentes citas festivas este domingo 

Redacción Carballo
30/08/2026 10:40
Procesión de Santa Rosa en Laxe el pasado año
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La Costa da Morte continúa con su calendario festivo este domingo 30 de agosto, con diferentes citas por toda la zona. En Laxe se celebra la fiesta de Santa Rosa, con misas en la ermita desde las 9 de la mañana. La solemne será a las 13.00 horas, y a continuación, procesión. 

En el lado más lúdico, habrá pasacalles con el grupo Maruxía, doble sesión vermú con el dúo D´Festa y O Tren da Unha, y por la noche, volverá D´Festa y la orquesta Principal para amenizar la verbena. Además, por la tarde, a las 19.00 horas, en la iglesia de Traba habrá misa solemne a la Virgen de los Milagros, cuyo día grande se celebró hace justo una semana. 

La parroquia larachesa de Cabovilaño por su parte, despide este domingo sus fiestas de San Román. La misa solemne en honor a San Román será a las 13.30 horas, para continuar con una macrosesión vermú con Laura  Añón, Ángel Sevilla, JJ Compota, Afrolat, Dumore y Toni Seijas. En esta jornada también será el Día do Neno, con juegos y actividades a partir de las 18.00 horas. 

También comienzan las fiestas a San Roque en Corme, tras el aperitivo del Entroido de Verán del sábado. Habrá actos litúrgicos y lúdicos con Os Celtas, M-3 Show, dj Charly e dj Pedro, mientras que en Dumbría rematan sus celebraciones a la Virgen del Carmen. 

En Camariñas honrarán este lunes 31 a San Ramón, aunque el sábado ya hubo verbena. La jornada empezará con alboradas y pasacalles, misa solemne a las 13.00 horas y continuará la sesión vermú  a cargo del dúo La Fábula. 

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