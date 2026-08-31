El canon reducido de Sogama permitió a los ayuntamientos ahorrar más de 7,6 millones en 2025

Instalaciones de Sogama en Cerceda Cedida

Sogama ha hecho públicas las cuentas correspondientes al ejercicio de 2025, en las que destacan, entre otras cuestiones, el ahorro superior a los 7,6 millones de euros que el canon reducido aplicado por la Sociedad supuso para las arcas de los 210 ayuntamientos que se acogieron al mismo.

Para lograr esta disminución de costes, recuerda Sogama, los entes locales debían dar cumplimiento a uno de estos dos requisitos: reducir en un 1% la producción de residuos respecto al año inmediatamente anterior o incrementar en un 3% la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla o al compostaje de la marrón.

Con ello, Sogama y la Xunta de Galicia querían premiar e incentivar a aquellos ayuntamientos "que trabajan y se esfuerzan en avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos en la que prime la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje, conforme a las directrices europeas".

Los menores ingresos derivados del canon fueron compensados por la Xunt, socio mayoritario, con una aportación realizada a Sogama de 10 millones de euros.

Paralelamentoe, Sogama ha asegurado que "el principal varapalo económico para la Sociedad vino de la mano del Estado", que "decidió eliminar de forma unilateral la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica mucho antes del plazo comprometido, fijado para 2026, dejando de ingresar Sogama por este concepto alrededor de 18 millones de euros cada año".

A esto debe añadirse el mantenimiento, por parte del Gobierno central, "de los impuestos al vertido y a la incineración, que vienen a suponer un coste adicional para esta empresa pública de más de 9 millones de euros anuales".

"En un contexto de incremento de costes en la gestión de los residuos, la Xunta ha sido la única administración que ha demostrado estar al lado de los ayuntamientos en la gestión de los residuos, actuando para evitar que las políticas impositivas aplicadas por el Gobierno central asfixiasen más a las arcas locales y repercutiesen en la ciudadanía", asegura Sogama.

Cifra de negocio

Por otra parte, las cuentas ponen en valor el incremento de la cifra de negocio por parte de la compañía, que subió en un 5,6% hasta llegar a los 139,6 millones de euros (frente a los 132,1 millones del año 2024), así como el período medio de pago a proveedores, establecido en 5 días. No obstante, las pérdidas se incrementaron un 37,59% respecto a 2024, según las cuentas auditadas por KPMG.

El período medio de pago a proveedores es de cinco días y se registró el uso de 6,5 millones de euros de las pólizas de crédito para financiar la operativa sin comprometer la liquidez a corto plazo.

Sogama procesó 781.531 toneladas de residuos urbanos en 2025 y prestó servicio para la bolsa negra a 295 concellos gallegos, lo que supone el 94 % de los municipios de la comunidad y un 82,25 % de la población.

Asimismo, generó 303.776 MWh en su planta termoeléctrica, 126.949 MWh en la planta de cogeneración y 7.345 MWh en la planta de biogás de Areosa. EFE

Por su parte, la deuda financiera se cerró con una disponibilidad de póliza de crédito de 6,5 millones de euros, importe que permitió a la Sociedad realizar inversiones en 2025 por más de 8 millones de euros, destinadas fundamentalmente al proceso de transformación digital, contemplado en su plan estratégico 2025-2030, y con el que ganará en eficiencia y transparencia, haciendo un seguimiento de la trazabilidad del residuo desde que entra en sus instalaciones hasta que sale de las mismas convertido en recurso.

En este escenario, también pondrá a disposición de los ayuntamientos el denominado portal del cliente, a través del cual éstos tendrán la oportunidad de acceder a la información y datos de su interés en tiempo real.

Desde el año 2015, las inversiones ejecutadas por Sogama ascienden a más de 118 millones de euros, orientándose a la construcción y puesta en marcha de nuevas infraestructuras, la modernización de otras, la incorporación de las últimas tecnologías disponibles o la aplicación de medidas de innovación, entre otras cuestiones.