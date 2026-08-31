Íntegro cierra una nueva edición de su plan de apoyo al rural acompañando a 51 mujeres de la Costa da Morte

Formación del PIMDRural Cedida

La asociación Íntegro ha clausurado una nueva edición de su Programa de Información, Mediación y Desarrollo (PIMD RURAL), una iniciativa que entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 ha prestado apoyo integral a 51 mujeres de la Costa da Morte. El perfil de las participantes refleja la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan: 42 de ellas son mujeres con discapacidad y 9 residen en municipios rurales con baja densidad de población.

El proyecto, que la entidad desarrolla de forma ininterrumpida desde 2015 con el respaldo de la Consellería de Política Social e Igualdade, busca reducir las desigualdades derivadas de la discapacidad, la dispersión geográfica y las dificultades de acceso a los servicios en el entorno rural.

Para ello, acerca recursos, apoyo y acompañamiento a las mujeres del medio rural, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Así, a lo largo de este anualidad, el PIMDRural ha ofrecido un servicio integral de información y asesoramiento sobre recursos sociales, sanitarios, económicos, formativos y laborales, además de apoyo en la realización de trámites relacionados con la discapacidad, la dependencia, prestaciones y otras gestiones administrativas.

Para superar las barreras de movilidad, el equipo de Íntegro ha combinado las consultas en su sede de Nantón (Cabana) con la atención directa en los domicilios de las usuarias, facilitando transporte adaptado a quienes lo necesitaban.

El balance del año destaca por su enfoque multidisciplinar. Por un lado, la atención psicológica, con sesiones individuales y grupales para abordar la ansiedad, el duelo y la sobrecarga de los cuidados, los conflictos familiares o la gestión emocional.

Por otro lado, talleres prácticos, con formación en autoestima, autocuidado, comunicación, gestión del estrés, conciliación y competencias digitales, orientados a fortalecer las habilidades personales y sociales de cada mujer.

Finalmente, se trabajó con mediación familiar y social, así como en el acompañamiento para mejorar la convivencia, la comunicación y la resolución de conflictos desde un enfoque interdisciplinar y personalizado.

La inserción laboral ha vuelto a ser uno de los pilares estratégicos de esta edición. Las usuarias recibieron orientación personalizada para buscar empleo, ayuda para redactar sus currículums y acompañamiento directo en los procesos de selección con empresas locales, todo en coordinación con los servicios públicos de empleo.

Desde Íntegro señalan que la continuidad del programa lo ha transformado en un recurso de máxima confianza en la comarca, lo que permite detectar problemas a tiempo y ofrecer soluciones más eficaces. Por ello, la entidad anima a todas las mujeres de la zona que necesiten orientación a acercarse a este servicio, que es totalmente gratuito y personalizado