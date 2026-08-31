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Diario de Ferrol

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Bergantiños

O proxecto de cooperación Mar e Rías impulsa novas experiencias de turismo mariñeiro e pescaturismo en Galicia

As iniciativas desenvolvidas no marco do proxecto achegan novas propostas vinculadas ao patrimonio marítimo-pesqueiro e á cultura mariñeira nos territorios dos oito GALP galegos

Redacción Carballo
31/08/2026 17:49
Una reunión de la mesa institucional del Galp
Una reunión de la mesa institucional del Galp
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O proxecto de cooperación Mar e Rías: Pesca & Turismo, no que participan os oito Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de Galicia, entra nunha nova fase coa posta en marcha de diferentes experiencias de turismo mariñeiro e pescaturismo xurdidas ao abeiro do propio proxecto. 

As iniciativas están vinculadas ás persoas que participaron nas accións formativas desenvolvidas ao longo do proxecto e que, a partir dos coñecementos e ferramentas adquiridos, desenvolveron diferentes propostas relacionadas co turismo mariñeiro e o pescaturismo nos seus territorios. 

Esta nova etapa permite levar á práctica e dar visibilidade ás iniciativas xurdidas durante o proxecto. As actividades achegan diferentes formas de coñecer o patrimonio marítimo-pesqueiro, a cultura mariñeira e os oficios e saberes vinculados ao mar, aproveitando os recursos e particularidades de cada territorio. Deste xeito, cada experiencia incorpora a identidade e os elementos propios da zona na que se desenvolve. 

O carácter de cooperación entre os oito GALP galegos é un dos elementos fundamentais de Mar e Rías: Pesca & Turismo. O proxecto permite compartir coñecementos, experiencias recursos entre os diferentes territorios pesqueiros de Galicia e impulsar iniciativas que contribúan á diversificación das súas economías e á xeración de novas oportunidades vinculadas ao mar. 

As experiencias desenvolveranse nos diferentes territorios participantes ao longo desta nova fase, permitindo coñecer de preto propostas relacionadas co turismo mariñeiro e o pescaturismo e poñendo en valor tanto os recursos naturais e culturais como os coñecementos das persoas e comunidades vinculadas ao sector pesqueiro. 

Con esta nova etapa, Mar e Rías: Pesca & Turismo dá continuidade ao traballo desenvolvidodurante o proxecto, conectando a formación co desenvolvemento de experiencias reais e contribuíndo a fortalecer novas vías de diversificación nos territorios pesqueiros galegos. A través da cooperación dos oito GALP, o proxecto aposta así por crear e impulsar novas experiencias arredor do mar, favorecer o emprendemento e poñer en valor o patrimonio marítimo-pesqueiro de Galicia, dando continuidade ás iniciativas que xurdiron durante o seudesenvolvemento.

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