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Bergantiños

El Melga cierra sus puertas para el público en general hasta nuevo aviso

El cierre es por las vacaciones del personal, por obras de mantenimiento y para darle un nuevo enfoque de mejora a las instalaciones

Redacción Carballo
01/09/2026 11:27
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Interior del Melga
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El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), situado en la planta baja del Centro Cultural de Ponteceso, desde hace más de doce años, cierra desde este martes y hasta nuevo aviso, tras acordarlo así el Patronato de la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, institución de la cual depende. 

La decisión tomada por unanimidad se llevó a cabo después de haber cumplido con todos los compromisos de visitas guiada, libres, festivales, etc..., que la dirección del museo tuvo durante este período de 2025-2026, y una vez finalizada la presente temporada veraniega. 

El motivo no es otro que la necesidad de iniciar un período vacacional del personal del museo, además de acometer obras de mantenimiento en el mismo, restructurar los espacios expositivos y darle un nuevo enfoque de mejora en cuanto a su difusión y expansión en el presente y futuro, tanto en su programación anual como en su publicidad institucional. 

La reapertura del Melga será comunicada a todas aquellas personas interesadas (centros docentes, asociaciones, federaciones, etc…) a través de las redes sociales, así como por la página web y los medios de comunicación. 

El Melga pide disculpas por este cierre temporal a todos los fieles usuarios que, año tras año, acuden a sus instalaciones y valoran el trabajo que realiza en pro del conocimiento del Patrimonio Lúdico e Inmaterial de la a cultura gallega. Así mismo, agradece a los medios de comunicación la difusión que realizan de sus actividades, una colaboración indispensable para el conocimiento de estas por el público en general.

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