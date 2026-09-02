El paro en la Costa da Morte sube en agosto por segundo mes consecutivo

El sector de la construcción es uno de los más activos de la comarca, en especial en Carballo Mar Casal

La Costa da Morte cerró agosto con 4.350 vecinos en el paro, según los datos publicados este miércoles por la Consellería de Emprego. El desempleo sube así por segundo mes consecutivo en la zona, si bien las cifras son más positivas que un año atrás.

Agosto registró 121 parados más que julio (un 2,8% de subida), una tendencia que se atribuye al fin de los contratos de la temporada estival. El auge ha sido notorio en cada comarca, con la excepción de Soneira, donde se redujo un 39%, y también se ha notado en casi todos los municipios, con las excepciones de Cerceda y Camariñas –con sendos descensos – y de Cabana, Muxía y Mazaricos, que no han variado sus cifras.

En comparación con agosto de 2025, el paro descendió un 2,4% en el conjunto de la Costa da Morte, ligeramente por encima de la subida autonómica, que ha sido del 2,09%

Por sectores, los servicios, con un total de 2.685 parados, aglutinan a casi el 62% del total de parados. En el último año, el desempleo en los servicios se ha reducido un 3%. No obstante, las caídas más notorias se han dado en la construcción (-6,3%), situándose en 429 desocupados; y en el sector secundario (-6%), con 675. Por el contrario, el paro ha subido casi un doce por ciento en el agro (hasta 172 parados).