Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El paro en la Costa da Morte sube en agosto por segundo mes consecutivo

El área cerró el mes pasado con 4.350 desempleados

Rosa Balsa
02/09/2026 18:47
El sector de la construcción es uno de los más activos de la comarca, en especial en Carballo
El sector de la construcción es uno de los más activos de la comarca, en especial en Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

 La Costa da Morte cerró agosto con 4.350 vecinos en el paro, según los datos publicados este miércoles por la Consellería de Emprego. El desempleo sube así por segundo mes consecutivo en la zona, si bien las cifras son más positivas que un año atrás. 

Agosto registró 121 parados más que julio (un 2,8% de subida), una tendencia que se atribuye al fin de los contratos de la temporada estival. El auge ha sido notorio en cada comarca, con la excepción de Soneira, donde se redujo un 39%, y también se ha notado en casi todos los municipios, con las excepciones de Cerceda y Camariñas –con sendos descensos – y de Cabana, Muxía y Mazaricos, que no han variado sus cifras. 

En comparación con agosto de 2025, el paro descendió un 2,4% en el conjunto de la Costa da Morte, ligeramente por encima de la subida autonómica, que ha sido del 2,09% 

Por sectores, los servicios, con un total de 2.685 parados, aglutinan a casi el 62% del total de parados. En el último año, el desempleo en los servicios se ha reducido un 3%. No obstante, las caídas más notorias se han dado en la construcción (-6,3%), situándose en 429 desocupados; y en el sector secundario (-6%), con 675. Por el contrario, el paro ha subido casi un doce por ciento en el agro (hasta 172 parados). 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La comarca se vuelca con su apoyo a Ceuta y los ceutís
Rosa Balsa
Subida caion 004

Las grandes romerías marianas prolongan la temporada estival en la Costa da Morte
redacción carballo
Detalle del interior de la casa rural Arrueiro de Soesto

La casa rural Arrueiro de Laxe oferta un taller de iniciación a la fotografía de naturaleza
redacción carballo
El ideal gallego

Exaltación gastronómica y música el sábado en la Foliada Maruxía de Laxe
redacción carballo