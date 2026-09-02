Bergantiños
Exaltación gastronómica y música el sábado en la Foliada Maruxía de Laxe
Habrá degustación de diferentes comisas caseras y música tradicional
La Praza dos Voluntarios de Laxe se llenará de música y gastronomía este sábado 5 de septiembre con la III Foliada Maruxía. A partir de las 13:00 horas se empezarán a degustar diferentes comidas caseras, para continuar con música tradicional de agrupaciones de la zona, a partir de las 15.00 horas.
También habrá otras actividades, sorteos y sorpresas durante la jornada festiva.