Bergantiños
Fallece una personas tras salirse de la vía con su tractor en Sofán
El siniestro se produjo en la mañana de este miércoles
Una persona perdió la vida tras sufrir una salida de vía con su tractor en la AC-413, a su paso por Sofán, en Carballo.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 09.30 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el implicado podría estar atrapado. De esta forma, se movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a la Policía Local de Carballo.
Una vez en el punto, los efectivos confirmaron que la persona no estaba atrapada y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona.