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Bergantiños

Fallece una personas tras salirse de la vía con su tractor en Sofán

El siniestro se produjo en la mañana de este miércoles

Redacción Carballo
02/09/2026 12:14
Los equipos sanitarios se movilizaron, pero nada pudieron hacer por el fallecido
AIG
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Una persona perdió la vida tras sufrir una salida de vía con su tractor en la AC-413, a su paso por Sofán, en Carballo.

 Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 09.30 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el implicado podría estar atrapado. De esta forma, se movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a la Policía Local de Carballo. 

Una vez en el punto, los efectivos confirmaron que la persona no estaba atrapada y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona.

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