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Bergantiños

La Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas rinde un emotivo homenaje a uno de sus impulsores

La entidad recordó a Fernando Castro Vilar en el transcurso de su Semana Cultural 

Redacción Carballo
02/09/2026 19:58
Homenaje a Fernando Castro Vilar en la Semana Cultural
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La Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas, en Niñóns (Ponteceso) rindió este martes un emotivo homenaje a Fernando Castro Vilar, uno de los principales promotores de la  entidad “bo e xeneroso”, tal como subrayan desde la entidad. El acto se llevó a cabo dentro de las actividades de su Semana Cultural, que arrancó esta semana y culminará el sábado. 

Este jueves continuarán las actividades con la actuación de la tuna de Ferrol "Lucero del Alba". El viernes será el turno de los monólogos de Quico Cadaval (21.00 horas) para seguir con una Andaina por el patrimonio histórico (22.00 horas). El sábado habrá una nueva andaina, concierto del grupo de música tradicional Milladoiro (21.00 horas) y como colofón, degustación de callos (22.30 horas). 

Homenaje a Fernando Castro Vilar en la Semana Cultural
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